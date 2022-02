Kathleen Turner y la trágica verdad sobre su cambio físico.

Una de los rostros más bellos del cine y una de las actrices más codiciadas de Hollywood, así fue durante un buen tiempo la carrera de Kathleen Turner, pues no había quién se resistiera a sus encantos; sin embargo, llegó un trágico momento en su vida que la transformó por completo y de ser un sex symbol, pasó a ser la más criticada y el hazmerreír por su repentino deterioro físico, ¿qué le pasó? Aquí te contamos.

La historia de Kathleen Turner es muy triste, pero a la vez enfrentó con valentía eso que la frenó de un día para otro, pues una enfermedad le cambió por completo la vida y ella prefirió que todo el mundo pensara que era una mujer alcohólica a que se enteraran el problema de salud por el que en realidad estaba atravesando.

Y es que Kathleen Turner era de las mujeres más deseadas en su juventud, incluso resaltan un comentario que en la década de 1980, cuando tuvo su boom, el actor Steve Martin hizo sobre su figura: “tiene un trasero en el que querrías comer tu almuerzo”. Y así como Steve, ella recibió cientos de señalamientos hacia su inigualable anatomía por parte de otros histriones.

Pero un día todo esto terminó para Kathleen Turner, el cuerpo de la protagonista de películas de Hollywood comenzó a cambiar debido a la enfermedad autoinmune que le fue detectada: artritis reumatoide.

Lo anterior sucedió mientras rodaba la cinta ‘Los asesinatos de mamá’ (1994), ya que Kathleen Turner empezó a sentir dolores y fiebres inexplicables. Esto la orilló a buscar ayuda, pues su padecimiento no fue detectado hasta un año después; lamentablemente, para ese entonces ella apenas podía mover la cabeza o caminar.

Los médicos que atendieron a Kathleen Turner le dijeron que podría terminar en silla de ruedas, algo que la llevó a comenzar con su lucha de manera silenciosa, pues la prensa empezó a burlarse de su aspecto y sufrió bullying mediático con comentarios que enfatizaban que había ganado peso, pero nadie sabía que en realidad estaba enfrentando una dura batalla contra la artritis reumatoide.

Kathleen Turner incluso ocultó la realidad sobre su deterioro físico, dejó que todos pensaran que ella, una de las mujeres más aclamadas de los ochenta, era alcohólica a que supieran todo sobre su enfermedad.

Resulta que Kathleen Turner tenía miedo que nadie la contratara por la artritis reumatoide que padecía, por lo que mantuvo en secreto su batalla. Los medicamentos y la quimioterapia la hicieron subir de peso, algo que Hollywood no podría tolerar, sobre todo tratándose de ella, que cuando entraba a una habitación, no había persona que le quitara la mirada de encima por tremenda belleza.

“Los productores saben lo que son las adicciones y están acostumbrados a gestionarlas. Pero si yo decía ‘tengo una enfermedad misteriosa incurable y no sé si seré capaz de caminar mañana’ nadie iba a contratarme. Así que cuando intentaba agarrar una taza y no lo conseguía todo el mundo asumía que estaba ebria”, contó Kathleen Turner, poseedora de varios Globos de Oro y una nominación al Oscar en 1986 por la cinta ‘Peggy Sue se casó', durante una entrevista.

A pesar del desolador panorama, pues esa enfermedad pudo acabar con su cuerpo, pero no con su vida ni su carrera, Kathleen Turner siguió adelante, superando las burlas por su sobrepeso, su divorcio y el alcoholismo que sí terminó padeciendo, pero que una vez que llegó a sus 40 años, dejó atrás.

La actriz fue en contra del diagnóstico médico, Kathleen Turner sigue de pie, aunque le dijeron que terminaría en silla de ruedas, y el actual aspecto a sus 67 años no ha sido impedimento para que le cierren las puertas en el cine: “La artritis reumatoide me llegó casi a los cuarenta, los últimos años en los que Hollywood me consideraría una protagonista sexualmente atractiva”.

Su más reciente proyecto fue en 'El método Kominsky' (2021), pero esta tarde podrás disfrutar de la actuación de esta entrañable actriz en 'La Joya del Nilo' en su personaje de Joan Wilder