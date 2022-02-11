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FOTOS | Eddie Murphy: 60 años, 10 hijos y lo que no sabías de él.
Un verdadero fanático conoce todos los detalles de la vida de Eddie Murphy: películas, esposas, hijos, edad, nombre real; y si no lo sabes, aquí te lo contamos.
No hay trabajo de Eddie Murphy en el cine y televisión que pase desapercibido, pues su peculiar estilo es lo que lo ha llevado a sobresalir en la actuación y armarla en grande donde sea.
Por lo que Eddie Murphy ya cuenta con una amplia trayectoria artística, pero parece que la experiencia es lo que lo ha llevado a tener grandes números no sólo en la actuación, sino también en su vida privada.
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Y es que a sus 60 años, este actor y comediante tiene mucho qué contar: películas, papeles protagónicos, esposas, hijos, polémicas y mucho más. ¡Desliza en nuestra galería y entérate!
¡Pero lo más importante, te invitamos a disfrutar a Eddie Murphy en su divertido personaje en La Guardería de Papá por Azteca 7!