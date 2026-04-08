5 k-dramas parecidos a “Propuesta Laboral” que te harán creer en el amor bonito en abril 2026
Romance, comedia y situaciones inesperadas podrás ver en estos k-dramas que capturan la misma chispa que conquistó a fans de “Propuesta Laboral” (Bussiness Proposal).
Si eres de los que empezó a adentrarse al mundo de los K-dramas luego de ver Business Proposal, Propuesta Laboral, existen varios historias similares que mezclan; romance ligero, humor, comedia, química, citas a ciegas y sobre todo jefes irresistibles que se enamoran de una colaboradora, así que quédate aquí que te dejamos algunos títulos similares con los que podrás seguir creyendo en el amor.
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A continuación te dejamos 5 K-dramas similares a Busines Proposal, ideales para tu próximo maratón antes de que terminen las vacaciones de Semana Santa o para ver durante estos días de abril 2026, ya que te harán creer en el amor bonito gracias a sus finales que dejan el corazón contento.
- ¿Qué le pasa a la secretaria Kim?
Este k-drama es una de los imperdibles para los fans de este género romántico y divertido, ya que a través de 16 episodios cuenta la historia de un vicepresidente narcisista y su eficiente e intelectual secretaria que decide renunciar, durante todo este proceso se presentarán con situaciones que mezclan amor, comedia y secretos del pasado. Esta historia destaca por la participación de Park Seo-joon y Park Min-young.
- Su vida privada
Este título protagonizado por Park Min-young y Kim Jae-wook contarán a través de 16 capítulos la doble vida de una curadora de arte y su relación falsa con su jefe, esta historia te envolverá con un desarrollo lleno de humor, romance y mentiras, similar a la de Business Proposal.
- Tocando tu corazón
Este k-drama es ideal para aquellos que aman romances dulces y ligeros porque con sus 16 episodios (Touch your heart) Yoo In-na y Lee Dong-wook te mostrarán cómo cambia la vida de una actriz en decadencia luego de trabajar en un bufete de abogados, donde conoce a sun frío pero encantador abogado donde deberás descubrir cómo va avanzando esta relación.
- Mi secreto romance
My secret romance (Mi secreto romance) narra el reencuentro entre un heredero rico y una joven con la que tuvo una noche inolvidable en el pasado, por lo que a través de 13 episodios Sung Hoon y Song Ji-eun te mostrarán la tensión romántica y clichés encantadores a los que se enfrentarán los protagonistas.
- Batalla de amor
Love to hate (Batalla de amor) es una comedia romántica de 10 capítulos que presenta a una abogada que desconfía de los hombres y un actor famoso que evita relacionarse sentimentalmente con las mujeres, descubre qués es lo que hace divertido a este k-drama protagonizado por Kim Ok-vin y Yoo Teo.