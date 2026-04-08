5 k-dramas parecidos a “Propuesta Laboral” que te harán creer en el amor bonito en abril 2026

Si eres de los que empezó a adentrarse al mundo de los K-dramas luego de ver Business Proposal, Propuesta Laboral, existen varios historias similares que mezclan; romance ligero, humor, comedia, química, citas a ciegas y sobre todo jefes irresistibles que se enamoran de una colaboradora, así que quédate aquí que te dejamos algunos títulos similares con los que podrás seguir creyendo en el amor.

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A continuación te dejamos 5 K-dramas similares a Busines Proposal, ideales para tu próximo maratón antes de que terminen las vacaciones de Semana Santa o para ver durante estos días de abril 2026, ya que te harán creer en el amor bonito gracias a sus finales que dejan el corazón contento.