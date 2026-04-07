Protagonistas de “Ella era bonita"; Park Seo-joon y Choi Si-won vuelven a trabajar juntos en exitoso k-drama y desatan la nostalgia en los fans

A casi 11 años de haberse estrenado el K-drama “Ella era Bonita” (She was pretty) que tuvo como protagonistas masculinos a Park Seo-joon y Choi Si-won, los artistas vuelven a coincidir este 2026 en un mismo proyecto que ha reavivado la emoción entre seguidores de esta serie y que marcó a una generación.

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Park Seo-joon quien interpretó a Ji Sung Joon y Choi Si-won dio vida al "Reportero Kim" fueron dos personajes completamente opuestos dentro de la historia, pero igualmente queridos, ya que cada uno fue pieza clave para la trama, asimismo, gracias a sus papeles se levantó un debate entre el público sobre quién realmente tenía que haberse quedado con Kim Hye-jin, sin embargo, pese a estas notables diferencias, los fans celebraron verlos juntos nuevamente, lo que corrobora la vigencia de ambos artistas dentro del entretenimiento coreano.

¿En dónde aparecen nuevamente Ji Sung Joon y Choi Si-won, protagonistas de “Ella era bonita”?

Ji Sung Joon y Choi Si-won se reencontraron este 2026 en la segunda temporada de Blonodhounds (Sabuesos) en los capítulos 6 y 7 que se mantendrán como los episodios clave de la historia, esta producción que se acaba de estrenar el pasado 3 de abril ha generado grandes expectativas entre el público y seguidores del género de acción y drama que mezcla crimen, deudas y justicia.

¿Qué ha pasado con Park Seo-joon y Choi Si-won luego de participar en “Ella era bonita”?

El actor que ganó popularidad por interpretar al perfeccionista Editor en Jefe Ji Sung-joon en “Ella era bonita” y la cual fue emitida en 2015, ha protagonizado populares k-dramas como: "¿Qué le ocurre a la secretaria Kim?", asimismo, ha incursionado en el cine internacional, posicionándose como uno de los actores más reconocidos de su generación.

Por otro lado, Choi Si-woon ha combinado su carrera actoral con la música como integrante de la reconocida agrupación de k-pop Super Junior, además, recientemente participó en un cameo del nuevo dorama “Un novio por suscripción” protagonizado por Jisoo integrante de Blackpink, su participación se logra ver en los capítulos 9 y 10.