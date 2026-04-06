5 k-dramas que debes ver en abril si te atrapó “Una dosis diaria de sol": historias que exploran la salud mental

Tras el estreno de uno de los k-dramas que han sorprendido al público “Una dosis diario de sol” en 2023 ha abierto la puerta para que más personas busquen series relacionadas con la salud mental, desde historias médicas hasta relatos íntimos de superación.

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A continuación te dejamos 5 k-dramas que destacan por su narrativa emocional y personajes complejos que enfrentan sus propias batallas internas, así que este abril 2026 estos títulos son ideales para maratonear con estas producciones no solo entretienen, también invitan a la reflexión sobre la importancia de hablar de salud mental, buscar ayuda y comprender que cada proceso es distinto.



Esta bien no estar bien:

Está bien no estar bien (It´s okay to not be okay) es una historia que se desarrolla entre 16 episodios que narra la historia de un trabajador de salud mental y una escritora con trastorno antisocial. A través de sus traumas, ambos aprenden sobre el amor, la empatía y la sanación emocional.

Nuestro horizonte azul:

Uno de los doramas que ha conquistado al público es Nuestro horizonte azul (Our blues) ya que durante sus 20 capítulos narra varias historias entrelazadas toca temas como la depresión, el duelo y las crisis personales, mostrando a cada persona cómo enfrenta sus luchas invisibles.

Mañana:

Tomorrow de 16 episodios es un k-drama que mezcla fantasía con temas profundos, siguiendo a un equipo que intenta prevenir suicidios ofreciendo reflexiones poderosas sobre el valor de la vida.

Mi liberación:

Otro título imperdible si te gustó “Una dosis diaria de sol” es Mi liberación (My liberation notes) ya que es una historia introspectiva sobre la rutina, el vacío emocional y el deseo de encontrar sentido en la vida cotidiana, ideal para quienes buscan una narrativa más realista.

Doctor John:

Un k-drama un poco más extenso son 32 capítulos es Doctor Jhon, la historia se centra en un médico especialista en el manejo del dolor, asimismo, explora tanto el sufrimiento físico como el psicológico, cuestionando los límites de la medicina y ética.

