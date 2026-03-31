7 datos sobre “Honour”, el drama basado en hechos reales que conquistó al mundo

Si tú al igual que nosotros eres fan de los K-Dramas, probablemente ya escuchaste hablar sobre Honour (Honor), una de las producciones que más atención ha estado captando en las últimas semanas y es que tras su finalización, se ha posicionado como uno de los mejore de este 2026.

Este K-Drama es una adaptación de una serie británica que fue inspirada en hechos reales tras un “crímen de honor” sucedido en el año 2006, el cuál ha resultado en un thriller de drama legal y suspenso que probablemente te hará maratonear todos los capítulos en un mismo día.

¿Por qué ver el drama Honour (Honor)?