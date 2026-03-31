7 datos sobre “Honour”, el drama basado en hechos reales que conquistó al mundo
¿Ya conocer Honour? Este es el K-Drama que está dando mucho de qué hablar en los últimos días.
Si tú al igual que nosotros eres fan de los K-Dramas, probablemente ya escuchaste hablar sobre Honour (Honor), una de las producciones que más atención ha estado captando en las últimas semanas y es que tras su finalización, se ha posicionado como uno de los mejore de este 2026.
Este K-Drama es una adaptación de una serie británica que fue inspirada en hechos reales tras un “crímen de honor” sucedido en el año 2006, el cuál ha resultado en un thriller de drama legal y suspenso que probablemente te hará maratonear todos los capítulos en un mismo día.
¿Por qué ver el drama Honour (Honor)?
- Trama impredecible: La audiencia y crítica han destacado los giros dentro de la historia, la cuál rápidamente escala y atrapa, por lo que se ha vuelto “adictiva” para muchos fans de este género.
- La unión femenina: La amistad de las tres abogadas del despacho L&J pondrá a prueba a Yoon Ra-young, Kang Shin-jae y Hwang Hyun-jin frente al peligro uno de los secretos de estas las unirá más que nunca.
- La justicia: Esta serie no solo retrata la realidad incómoda, sino que está basada en hechos reales, lo cuál hace cuestionar ciertos retos que la abogacía femenina debe de enfrentar en pleno siglo XXI.
- Trama enganchadora: Al tratarse de que las protagonistas comparten un secreto del pasado, esto ha hecho que su vínculo se refuerce en este emprendimiento legal.
- La química en pantalla: Las actuaciones de Lee Na-young (Yoon Ra-young), Jung Eun-chae (Kang Shin-jae) y Lee Chung-ah (Hwang Hyun-jin) ha sido elogiada dentro de los retos que enfrentan en esta producción.
- La adaptación: Honour, está escrita por Park Ga-yeon y fue dirigida por Park Gun-ho nos ha entregado una serie tanto veloz y digerible como estéticamente “perfecta” en la opinión de la crítica y el público.
- Futuro abierto: Esta serie originalmente fue escrita para tres temporadas, por lo que los fans ya esperan de antemano la continuación de esta fuerte historia que le ha dado la vuelta al mundo.