Las escenas más icónicas de los kdramas que nunca olvidaremos

Los fanáticos de los kdramas sabemos perfectamente que estas producciones siempre nos regalan momentos inolvidables que dejan una huella imborrable en cada uno de los fans. Y es que lo tienen todo, desde confesiones de amor épicas hasta giros inesperados y despedidas desgarradoras, pero algunas escenas han logrado trascender el tiempo y se han convertido en parte de la cultura.

A continuación haremos un recuento de las escenas más icónicas de los kdramas que nos hicieron suspirar, llorar, gritar y emocionarnos.

Empezamos con uno de los besos más memorables en la historia de los kdramas, el famoso “sit-up kiss”. Hyun Bin y Ha Ji-won protagonizaron esta escena en la que el personaje de principal sorprende a Gil Ra-im al inclinarse sobre ella mientras hace abdominales. Este momento es uno de los más referenciados y parodiados de la televisión coreana.

No podía faltar este kdrama en la lista. La escena en la que Kim Shin (gong Yoo) y Ji Eun-tak (Kim Go-eun) caminan bajo la lluvia de pétalos de cerezo que simboliza su destino entrelazado. Este es uno de los momentos más poéticos de la historia de los kdramas.

Este drama está lleno de nostalgia y momentos entrañables, pero uno de los más recordados es cuando Jung Hwan (Ryu Jun Yeol) confiesa sus sentimientos por Deok-sun (Hyeri) en su mente, sin llegar a expresarlos en voz alta. Apostamos que esta escena rompió más de un corazón porque mostró la definición de amor no correspondido.