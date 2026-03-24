7 motivos por las que no te puedes perder el K-Drama del momento: La Cima del Poder (Clímax) y dónde verlo

Este primer tercio del año ha sido bastante activo para los K-Dramas, pues este 2026 estará marcado por algunos de los estrenos más esperados y por algunas sorpresas que poco a poco irán ganando mayor terreno dentro de nuestros favoritos, ahí viene “La Cima del Poder” (Clímax), una de las producciones que más ha dado de qué hablar en los últimos días.

Como probablemente y sabrás, México se ha vuelto uno de los países que más contenido de la corriente “Hallyu”, consume, por ello te dejaremos algunos de los motivos por los que NO te deberías perder de este drama que nos trae la historia de Bang Tae-seop que poco a poco se ha vuelto uno de los más visto en todo el mundo.

¿Por qué ver el K-Drama La Cima del Poder?

Su intensa ambición: En busca de revivir su carrera, el fiscal Bang Tae-seop elabora un plan para exponer la corrupción de Seúl, aunque este será bastante arriesgado y revelador. Redención y rencores: Además de motivos personales, habrá más personajes con cuentas pendientes que querrán unirse a Bang Tae-seop y su búsqueda de acabar con la corrupción de Seúl. El amor que complica todo: Una vez iniciado el proceso de Bang Tae-seop para revivir su carrera, será su amor el que complique todo, pues su esposa, la actriz más importante de Corea del Sur podría estar implicada en algunos de los secretos más oscuros que dividirán su mente y corazón. Reparto de ensueño: Sí, este K-Drama ha sido uno de los que ha ganado gran popularidad en los últimos días, pero “La Cima del Poder” ya era esperado en todo el mundo debido a la participación de Ju Ji-hoon como Bang Tae-seop, Ha Ji-won como Chu Sang-ah o Nana como Hwang Jeong-won. La aprobación del público: Este drama en seguida fue bastante bien recibido en su estreno el pasado 16 de marzo y para sorpresa de muchos, el segundo episodio fue aún más visto, dejando en claro que el furor ha crecido. Su accesibilidad para ver: Si bien, tuvo un estreno exclusivo, se puede seguir semana a semana en la plataforma de Viki (Rakuten) por lo que verlo en México sí es posible. Su soundtrack: Uno de los aspectos que más amamos de los K-Dramas es el soundtrack original y este interpretado por Lim Ji-Soo ha sido más que perfecto, siendo uno de los más buscados en lo que va del año.

¿Cuándo se estrenan los capítulos de La Cima del Poder (Clímax)?

Se ha informado que este drama constará de 10 episodios y que llegarán de dos a la semana, por lo que su orden será el siguiente:

