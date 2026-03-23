5 K-dramas imperdibles para reír en familia esta primavera 2026
Si buscas maratones ligeros, divertidos y llenos de momentos inolvidables, estos k-dramas combinan comedia, romance y diversión para compartir en casa.
Este 21 de marzo entró la primavera y qué mejor excusa para pasar una tarde relajada para disfrutar de esas historias frescas que te hagan olvidar el estrés diario con k-dramas que han conquistado al público por su humor, personajes entrañables y tramas llenos de giros inesperados, lo mejor de todo es que puedes disfrutarlos en familia y reírse juntos.
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A continuación te dejamos los 5 k-dramas aptos para toda la familia y que te harán pasar un momento agradable .
La buena mala madre (The Good Bad mother)
Esta historia de 14 capítulos protagonizada por Ra-Mi-ran y Lee Do-hyun cuenta la historia de un fiscal que tras sufrir un accidente regresa a vivir con su madre con la mentalidad de un niño, dando paso a situaciones tan divertidas como conmovedoras. Este K-drama mezcla comedia y emociones familiares en las que te sentirás identificado.
Bienvenidos a Waikiki (Welcome to Waikik)
Kim Jung-hyun y Lee Yi-kyung protagonizan esta historia que está llena de caos total, pues tres amigos un director de cine, un actor secundario y un guionista, intentan salvar la casa de huéspedes que mantiene para poder financiar su película, sin embargo todo se sale de control con la llegada de un bebé, en esta historia se enfrentan a situaciones ridículas que te sacará risas en cada momento que atraviesan, sin duda sus 20 episodios harán que pases un momento agradable en familia.
La mujer fuerte de Do Bong Soon (Strong Woman Do Bong Soon)
Durante 16 capítulos protagonizados por Park Bo-young y Park Hyung -sik, mezcla acción , romance y comedia. La historia se desenvuelve con la historia de una joven super fuerte, con fuerza sobrehumana que la hacen meterse en situaciones divertidas y entrañables. ¡No pasarás ni un minuto serio!.
- El sonido de tu corazón (The Sound of Your Herat)
Esta serie de 20 capítulos la cual está basada en en un popular webtoon (cómic digital) la cual es protagonizada por Lee Kwang-soo, presenta sketches sobre la vida cotidiana con un humor exagerado y completamente impredecible.
- El sr reina (Mr Queen)
Con Shin Hye-sun y Kim Jung-hyun, como protagonistas te contarán a través de 20 episodios la historia del alma de un chef que quedó atrapada en el cuerpo de una reina de la era Joseon, sin duda esta narrativa te envolverá por su combinación de historia y comedia.