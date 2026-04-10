8 K-dramas de zombies, fantasmas y casos paranormal para maratonear en un fin de semana de abril 2026
Si te gustan las historias intensas, oscuras y llenas de misterio, estos K-dramas son perfectos para un maratón lleno de sustos, emoción y giros inesperados.
El mundo de los K-dramas no solo brilla por el romance, también tiene un lado escalofriante que ha conquistado a millones, así que si tú eres de los que ahora quiere cambiar de género y adentrarte a las historias de zombies, espíritus, exorcismos y casos paranormales quédate aquí que te contamos por cuáles títulos empezar.
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Aquí tienes 8 k-dramas imperdibles para maratonear durante un fin de semana que te harán dudar si apagas la luz o duermes con las luces encendidas.
- Reino
Reino (Kingdom) es un thriller histórico donde una misteriosa plaga convierte a las personas en zombies durante la dinastía Joseon. Debido a esta problemática un príncipe lucha por salvar a su pueblo mientras descubre una conspiración política. Ideal si te gustan las historias que mezclan batallas, suspenso y zombies.
- Estamos Muertos
Estamos muertos (All of us are dead) es un clásico para aquellos que han sido amantes de los k-dramas de zombies, ya que, es la historia que se desarrolla en una escuela secundaria donde los estudiantes quedan atrapados cuando un virus zombie se propaga rápidamente, por lo que los personajes principales tendrán que atravesar por situaciones llenas de tensión, supervivencia y emociones al límite.
- Dulce Hogar
Dulce Hogar (Sweet Home) si eres de los que buscan historias más allá de los zombies o fantasmas y te atrae todo lo relacionado con lo paranormal, este k-drama es ideal pues su historia se basa en criaturas sobrenaturales que invaden un edificio y reflejan los miedos humanos.
- El huésped
El huésped (The Guest) en esta trama verás como un médium, un sacerdote y un detective se enfrentan a una entidad demoníaca completamente oscura que se adueña y posee a sus víctimas. Esta historia es ideal para los amantes del suspenso principalmente si se trata de exorcismos y suspenso psicológico.
- Hotel de Luna
Hotel de Luna es otro clásico imperdible donde un hotel solo recibe como huéspedes a fantasmas, ya que la dueña del lugar se encuentra atrapada entre el pasado y el más allá, por lo que en este recinto recibe a las almas para ayudarlas a resolver asuntos pendientes para después poder descansar en paz.
- Vende tu casa embrujada
Vende tu casa embrujada (Sell your haunted house) esta historia se basa en una exorcista especializada en bienes raíces y limpia casas infestadas de espíritus antes de venderlas, por lo que verás diferentes casos en cada hogar al que acude.
- Negro
Negro (Black) este k-drama trata de un detective poseido por un grim reaper (segador de almas) ya que investiga muertes mientras intenta atender el destino y el más allá.
- Rumbo al infierno
Rumbo al infierno (Hellbound) este k-drama trata de seres sobrenaturales que aparecen para condenar a las personas al infierno, desatando el caos y una peligrosa secta religiosa.