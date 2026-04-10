8 K-dramas de zombies, fantasmas y casos paranormal para maratonear en un fin de semana de abril 2026

El mundo de los K-dramas no solo brilla por el romance, también tiene un lado escalofriante que ha conquistado a millones, así que si tú eres de los que ahora quiere cambiar de género y adentrarte a las historias de zombies, espíritus, exorcismos y casos paranormales quédate aquí que te contamos por cuáles títulos empezar.

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Aquí tienes 8 k-dramas imperdibles para maratonear durante un fin de semana que te harán dudar si apagas la luz o duermes con las luces encendidas.

