Famoso actor de kdramas SE RETIRA a los 31 años, después de estar desaparecido y anunciar deuda millonaria
Con una sorpresiva publicación en Instagram, el actor Jang Dong-joo dio a conocer su retiro del medio a los 31 años. A lo largo de su carrera participó en kdramas como "Let me be your knight", "Humana por accidente" y "Class of lies". También formó parte de películas como "Candidata honesta" y "Count".
"He vivido por mucho tiempo bajo el título de actor, y recibido mucho amor y apoyo. Todas las veces que reí y lloré en pantalla han sido los mejores momentos de mi vida", escribió Jang Dong-joo en su publicación. "Aunque dejo los escenarios, recordaré los corazones que me han entregado durante el resto de mi vida".
La polémica de Jang Dong-joo, el actor de kdramas que anunció su retiro
De acuerdo con el medio ChosunBiz, el nombre del actor Jang Dong-joo causó preocupación hace varios meses, pues en noviembre de 2025 hizo una publicación en redes pidiendo perdón y luego "desapareció", para reaparecer en enero. Cuando regresó al ojo público, reveló que había sido hackeado y que había recibido amenazas.
"Recibí una llamada de un número desconocido y descubrí que mi teléfono había sido hackeado. Pedí dinero prestado por cualquier medio", dijo a principios de año. "Debido a las deudas que surgieron repentinamente, se acumularon aun más y perdí miles de millones de wones. Estoy ahogado en deudas".