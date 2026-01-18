ARIRANG, el nuevo álbum de BTS, ya rompe récords… ¡Y aún no lo lanzan!

No cabe duda que el 2026 es el año de las ARMY. Tras concluir su servicio militar en Corea del Sur, BTS regresa con gira y nuevo álbum de estudio: ARIRANG, el cual marca el inicio de una nueva etapa para la banda de pop surcoreana. Si bien aún faltan unos cuántos meses para escuchar las nuevas canciones, el álbum ya ha comenzado a romper récords.

Al momento, ARIRANG de BTS se posiciona como el número uno en la lista Countdown Albums de Spotify al contar con 1,49 millones de pre-guardados en la plataforma. Además, se ubica como el álbum más pre-guardado de un artista asiático y el segundo a nivel general. El primer lugar le pertenece a ‘The Life of a Showgirl’ de Taylor Swift , con más de seis millones de pre-guardados previo a su lanzamiento en octubre de 2025. Teniendo en cuenta que aún faltan un par de meses para la publicación de ARIRANG, la incógnita sobre si BTS logrará destronar a Taylor Swift no ha dejado de surgir. ¿Lo harán?

¿Cuándo sale ARIRANG, el NUEVO álbum de BTS?

ARIRANG será el décimo álbum de estudio de BTS. El disco será lanzado el próximo 20 de marzo y contará con un total de 14 canciones, según se muestra al momento de pre-guardar el álbum en plataformas digitales. De momento, no hay más detalles al respecto. Sin embargo, es cuestión de tiempo para que la agrupación lance el primer single de su nuevo proyecto.

¿Qué significa ARIRANG?

El título del álbum está cargado de significado, pues ARIRANG se refiere a una de las canciones folclóricas más populares y queridas de Corea. De hecho, esta pieza es considerada como el himno no oficial del país, por lo que se espera que este nuevo álbum esté lleno de simbolismos y referencias a la cultura del pueblo coreano.

Para celebrar su lanzamiento y reconectar con sus fans, la banda también emprenderá una nueva gira, “BTS World Tour 2026”, con la que visitarán México a mediados de año .

¿Cuándo son los conciertos de BTS en México?

Los conciertos de BTS en México están programados para el 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros. A diferencia de giras anteriores, esta vez, BTS ofrecerá un show 360°. De acuerdo con el mapa que circula en internet, el escenario será una X con cuatro postes y pasarelas y estará ubicado al centro del venue. De tal modo que la experiencia sea un poco más inmersiva y se pueda recibir a la mayor cantidad de fans posibles.

La venta de boletos arranca este 22 de enero, a las 9:00 a.m. (hora de México), con la preventa ARMY MEMBERSHIP, mientras que la venta al público general se dará hasta el día sábado, 24 de enero, a la misma hora. Los precios de los boletos serán revelados hasta que estos salgan a la venta.