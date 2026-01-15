¡Atención, ARMYs! El regreso de BTS a México ya es oficial. La banda de pop surcoreano ofrecerá tres conciertos en el Estadio GNP Seguros. Si bien aún faltan unos cuantos días para la venta oficial de boletos , es bien sabido que esta nueva gira, “BTS World Tour 2026”, implementará un escenario 360°. A continuación, te compartimos cómo luciría el mapa para los próximos shows para la CDMX.

¡De otro nivel! Así sería el mapa del IMPRESIONANTE escenario 360° de BTS en México

El mapa oficial en México aún no ha sido revelado. Sin embargo, en Corea del Sur, Estados Unidos y España ya ha salido a la luz. Si bien la capacidad varía de recinto a recinto, algo es seguro: la gira contará con un escenario 360 grados en forma de X, con cuatro postes y pasarelas. De tal modo, BTS podrá presentarse ante una mayor cantidad de fans, además de hacer la experiencia un poco más inmersiva. Dicho esto, así sería el mapa del impresionante escenario 360° de BTS en México:

"The tour will feature a 360-degree, in-the-round stage design, a departure from traditional end-stage configurations. The design also allows for increased capacity at each venue, potentially enabling BTS to accommodate larger crowds than previous tours." — Forbes pic.twitter.com/YJ6BJ1Cped — BTS Charts Daily (@btschartsdailyc) January 13, 2026

¿Cómo se ven los shows 360° en el Estadio GNP Seguros?

Dado que la distribución puede variar según el recinto, los fans de BTS pueden darse una idea de cómo luciría el concierto en el Estadio GNP Seguros gracias al más reciente show de Metallica, que implementó este mismo concepto en septiembre de 2024, aunque sin pasarelas. También hay que tener en cuenta que el espectáculo de la banda liderada por James Hetfield permitió el acceso de pie, mientras que el concierto de BTS sólo contará con asientos asignados.

🚨El último show 360 que tuvimos en el Estadio GNP Seguros fue el de Metallica en septiembre de 2024 y aquí recordamos un poco de cómo fue ya que este año el concepto podría volver al Estadio con BTS… 👀✨

___________



📸 Foto aérea por SYNT3KO (IG)#EstadioGNPSeguros… pic.twitter.com/s9ZEKPPqbI — Ticket el Hámster 🐹 (@ticketelhamster) January 15, 2026

¿Cuándo salen a la venta los boletos de BTS en México?

La venta de boletos arrancará con la preventa ARMY MEMBERSHIP el próximo 22 de enero, a las 9:00 a.m. (hora de México). Esta será válida únicamente para las fechas del 7 y 9 de mayo. Aquellos fans con ARMY MEMBERSHIP que deseen adquirir entradas para el día 10 de mayo, tendrán que esperar a la preventa del 23 de enero, de igual manera, a las 9:00 a.m. Cabe mencionar que la ARMY MEMBERSHIP tiene un costo aproximado de entre 350 y 450 pesos mexicanos y únicamente se puede adquirir a través del sitio web Weverse .

La venta al público general se llevará a cabo hasta el sábado, 24 de enero, a las 9:00 a.m. Para acceder a ella, sólo debes ingresar a la boletera oficial del evento, crear una cuenta o iniciar sesión, entrar a la sala de espera y formarte en la fila virtual. Una vez que sea tu turno, elige el lugar de tu preferencia y completa el pago en línea. Se recomienda entrar a la sala de espera 30 minutos antes de la hora establecida para la venta y desde un solo navegador.

¡Suerte, ARMYs!