OFICIAL: La agrupación de K-Pop BTS abre NUEVAS fechas por Latinoamérica de su gira ‘ARIRANG World Tour 2026'

¡Buenas noticias para el ARMY latinoamericano! Pues se acaba de hacer oficial que BTS ha abierto nuevas fechas en algunos países, ampliando su paso por una de las regiones del mundo que más los ha apoyado desde el inicio de su carrera, demostrando su unión y compromiso.

A través se confirmó que BTS ampliará su gira ‘ARIRANG World Tour 2026’, en países de América Latina, donde añadirán fechas extra en países como Argentina, Chile y Perú, dejando de lado a México quienes con tres fechas en un sold-out inmediato no tuvieron la suerte de conseguir más conciertos.

¿Qué nuevas fechas agregó BTS a su gira ‘ARIRANG World Tour 2026’?

Debido a la alta demanda del ARMY hispanohablante, BTS logró abrir más fechas en algunos países, siendo estas las que se añadieron a esta gira de comeback:



Lima, Perú - Estadio San Marcos: 07 de octubre

Santiago, Chile - Estadio Nacional: 14 de octubre

Buenos Aires, Argentina - Estadio Único de La Plata: 21 de octubre

Así cada uno de los países mencionados al igual que México tendrán un total de 3 conciertos de BTS, en lo que se espera se uno de sus pasos más exitosos, pues a través de los año el ARMY latino los ha seguido muy de cerca y ha tenido mucha paciencia durante sus años de inactividad.

Por otro lado, Brasil y Colombia se han mantenido únicamente con una sola fecha, aunque igual ambos países vendieron todas las entradas en la preventa para el ARMY Membership.

¿Cuándo es la preventa para los conciertos de BTS en Latinoamérica?

Las preventas para miembros del ARMY Membership fueron este mismo martes 07 de abril y la venta general será el 10 de abril para Chile, Argentina y Perú será en punto de las 10:00 de la hora local, por lo que se espera que los pocos boletos disponibles se terminen en cuestión de minutos tal como los primeros.

¿Por qué BTS no dará más conciertos en México?

Debido a la alta demanda que resultó con 1.1 millones de personas en la fila virtual, fue imposible que BTS lograra satisfacer a todo el ARMY de México, pues la capacidad del Estadio GNP con sus tres fechas no rebasan los 200 mil asistentes y aunque se intentó que la agrupación abriera más fechas, debido a temas de agenda no pudieron alargar su estadía en nuestro país durante su paro por Norteamérica.

Aún cuando se hablaba de irregularidades en las ventas en la venta de este concierto, por ahora no habrán más conciertos de BTS en la Ciudad de México o en algún otro estado de la República, aunque ya con el Estadio Banorte remodelado, se podría esperar un foro con mayor capacidad.

