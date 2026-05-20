¡BTS regresa a cines! Anuncian histórico concierto en Busan y será transmitido en todo el mundo

No estás soñando, BTS acaba de anunciar que está a punto de dar uno de los eventos más importantes de su regreso musical: un monumental concierto en el icónico Busan Asiad Main Stadium. Pero eso no es todo, pues ARMY podrá disfrutarlo ¡completamente EN VIVO en cines de todo el mundo! La noticia ya está emocionando a miles de fans, pues esto marcará el esperado “homecoming” del grupo en Corea del Sur tras su comeback oficial y su gira mundial con ARIRANG.

También te puede interesar: ¿Cuánto cobrará BTS por presentarse en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

¿Cuándo será el concierto de BTS en Busan?

Es hora de tomar nota, ARMY: el concierto se llevará a cabo el sábado 13 de junio de 2026 en la famosa ciudad de Busan, Corea del Sur. Este es considerado uno de los lugares más especiales para la historia del grupo. Es por eso que los chicos de BTS han decidido compartir este momento con sus fans de todo el mundo para que puedan vivir la experiencia en tiempo real junto a ellos.

¿Por qué el Busan Asiad Stadium es tan importante para BTS?

Este recinto ha formado parte importante de la historia del grupo. Muchos fans recuerdan que aquí se dio el gigantesco concierto realizado en Busan años atrás cuando BTS ayudó a promover la candidatura de la ciudad para la Expo Mundial. Este año tendrá un significado aún más emocional y simbólico para ellos, pues aquí celebrarán como nunca el regreso oficial del grupo, después del servicio militar.

El histórico viaje continúa. BTS regresa al icónico Busan Asiad Main Stadium para un monumental concierto de regreso a casa.



Transmitido en vivo a cines de todo el mundo el sábado 13 de junio.



Boletos a la venta el jueves 28 de mayo. #BTS_WORLDTOUR_ARIRANG_LIVEVIEWING pic.twitter.com/NJnwrvoQbf — Cinemex (@Cinemex) May 20, 2026

¿Cuándo salen los boletos?

La venta oficial comenzará el jueves 28 de mayo. Por el momento no se han revelado más detalles aparte de ese, así que queda pendiente conocer los precios, la hora exacta y los cines participantes. Lo que sí es seguro es que tienes que estar muy al pendiente ante cualquier actualización, pues es muy probable que se agoten rápido debido a la alta demanda, pues BTS ha demostrado ser un éxito cinematográfico en el pasado.

