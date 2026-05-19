¿Cuánto cobrará BTS por presentarse en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

A menos de un mes de que se celebre la Copa Mundial de la FIFA 2026 los ánimos por la gran fiesta futbolera ha comenzado a generar grandes expectativas y más tras la reciente información donde se reveló que el grupo de K-pop BTS, Shakira y Madonna encabezarán el primer show del medio tiempo, sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que la agrupación surcoreana no cobrará un dólar por subir al escenario.

El espectáculo histórico que tendrá lugar el próximo 19 de julio en el Estadio de Nueva Jersey, Estados Unidos, ha generado gran conversación, pues se cree que el evento costará millones de dólares debido a las estrellas que estarán presentes, sin embargo, reportes han señalado que que no se destinará un pago a las celebridades ya que, tendrá un fuerte enfoque benéfico y educativo.

¿Por qué BTS no cobrará por participar en el show del medio tiempo del Mundial 2026?

De acuerdo con información difundida por la FIFA y Global Citizen, el show del medio tiempo apoyará el Fondo FIFA y Global Citizen para la Educación, una iniciativa que buscará recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y al futbol en comunidades vulnerables de distintos países. Parte de los ingresos se adquirirá a través de la venta de los boletos del Mundial, ya que se donará un dólar por cada entrada vendida durante el torneo.

Asimismo, se ha revelado que aunque la agrupación no recibirá un pago, sí obtendrán una enorme exposición mediática global en la cual traera un impacto económico con el aumento de reproducciones musicales, contratos publicitarios y ventas relacionadas con su música.

Cabe recordar que BTS se ha caracterizado por ser un grupo enfocado en la labor social, desde 2017 ha mantenido una alianza con UNICEF mediante la campaña “ LOVE MYSELF”, enfocada a combatir la violencia infantil y promover la salud emocional de jóvenes y adolescentes. Asimismo, la agrupación y la agencia han realizado donaciones millonarias y participado en campañas globales impulsadas por las Naciones Unidas.