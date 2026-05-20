BTS hace historia: estos son los 28 récords Guinness que convirtieron al grupo en leyenda

Sin lugar a dudas, BTS continuará consolidándose como una de las agrupaciones más importantes e influyentes de todos los tiempos, tras acumular hasta ahora alrededor de 28 récords mundiales Guinness en su carrera. Tras el gran crecimiento que han logrado, la organización los ha incluido oficialmente como: “Iconos de los Récords Mundiales Guinness”, aspecto con el que se reafirma su gran impacto a nivel mundial.

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De manera oficial, la boy band surcoreana ha acumulado poco más de 28 títulos oficiales registrados dentro del Libro Guinness de los Récords, dentro de temáticas como música, conciertos en vivo y la masividad de las redes sociales.

En Spotify en las primeras 24 horas: "Butter" (con 11.04 millones de reproducciones).

Mayor cantidad de semanas en el número 1 en la lista Digital Song Sales de Billboard: Con el éxito "Dynamite".Álbum más vendido en Corea del Sur: "Map of the Soul: 7".

Canción más reproducida en Spotify en las primeras 24 horas: "Butter" (con 11.04 millones de reproducciones).Mayor cantidad de semanas en el número 1 en la lista Digital Song Sales de Billboard: Con el éxito "Dynamite".Álbum más vendido en Corea del Sur: "Map of the Soul: 7".

Primera banda de K-pop en alcanzar el #1 en la lista de álbumes de EE. UU.Mayor cantidad de premios Nickelodeon Kids' Choice Awards ganados por un grupo de música (junto con Fifth Harmony).

En cuanto a lo relacionado con Youtube

Video de YouTube más visto en 24 horas: "Dynamite" (101.1 millones de visitas).

Video de YouTube más visto en 24 horas: "Butter" (108.2 millones de visitas).

Video musical de YouTube más visto en 24 horas: "Dynamite".

Video musical de YouTube más visto en 24 horas: "Butter".

Video musical de YouTube más visto en 24 horas por un grupo de K-pop: "Boy With Luv".

Video de YouTube más visto en 24 horas por un grupo de K-pop: "Boy With Luv".

En cuanto a espectadores

Mayor cantidad de espectadores para el estreno de un video en YouTube: "Dynamite" (3 millones).

Mayor cantidad de espectadores para el estreno de un video en YouTube: "Butter" (3.9 millones).

Mayor cantidad de espectadores para el estreno de un video musical en YouTube: "Dynamite".

Mayor cantidad de espectadores para el estreno de un video musical en YouTube: "Butter".

Streaming y Listas de Éxitos (Spotify y Billboard)

Canción más reproducida en Spotify en las primeras 24 horas: "Butter" (11.04 millones).

Grupo masculino más reproducido en Spotify (Récord superado en múltiples ocasiones).

Mayor cantidad de semanas en el número 1 en la lista Digital Song Sales de Billboard: "Dynamite" (18 semanas).

Primer acto de K-pop en alcanzar el número 1 en la lista Billboard Artist 100.

Primer grupo de K-pop en alcanzar el número 1 en la lista Billboard 200 de álbumes: Love Yourself: Tear.

En cuanto a redes sociales

Grupo musical con más seguidores en Instagram.

Grupo musical con más seguidores en TikTok.

Grupo musical con más seguidores en Twitter (X).

Mayor cantidad de interacciones (retweets) en Twitter para un grupo musical.

Mayor cantidad de interacciones (retweets) en Twitter en general (Récord promedio por tweet).

Tiempo más rápido en alcanzar un millón de seguidores en TikTok (Logrado en 3 horas y 31 minutos).

En cuanto a ventas y conciertos en vivo

Álbum más vendido en Corea del Sur: Map of the Soul: 7 (Más de 4.4 millones de copias).

Mayor cantidad de entradas vendidas para un concierto transmitido en vivo: Bang Bang Con: The Live (756,000 espectadores).

Premios y Galardones Históricos

Mayor cantidad de premios Nickelodeon Kids' Choice Awards ganados por un grupo musical.

Mayor cantidad de premios Daesang (Gran Premio) ganados en los Mnet Asian Music Awards (MAMA).

Récords Individuales Integrados al Historial Oficial de la Banda

Tiempo más rápido en alcanzar 1 millón de seguidores en Instagram: Logrado por el integrante V (en 43 minutos).

Tiempo más rápido en alcanzar 10 millones de seguidores en Instagram: Logrado por el integrante V (en 4 horas y 52 minutos).

Tiempo más rápido en alcanzar 1,000 millones de reproducciones en Spotify por un artista solista de K-pop masculino: Logrado de forma individual por Jungkook y Jimin.

No cabe duda de que con estos récords, la boy band surcoreana demuestra su impacto a nivel internacional y por qué hoy en día se ha vuelto una de las agrupaciones más famosas de todos los tiempos.