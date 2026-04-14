BTS podría llegar GRATIS a Monterrey durante el Fan Fest de la Copa Mundial de la FIFA 2026, esto es todo lo que se sabe

En las últimas horas ha surgido el rumor de lo que podría ser una de las noticias del año para México, pues se ha especulado la posibilidad de que BTS se presente este mismo año en Monterrey; teoría que ha despertado el furor de todo el ARMY mexicano pues con su comeback triunfal, todo mundo muere por verlos en vivo.

Se ha especulado sobre la posible participación de BTS durante el FIFA Fan Fest de Monterrey, el evento recreativo que estará llegando como parte de las actividades en las ciudades sedes de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 y aunque no es un hecho, la posibilidad de que esto suceda ha generado grandes expectativas.

¿Qué se sabe sobre el posible concierto de BTS en Monterrey?

Este 24 de junio se estará llevando a cabo en Monterrey el partido de la Fase de Grupos donde Sudáfrica se enfrentará a Corea del Sur y por si fuera poco, se habla de el impulso de “un día coreano”, lo que ha despertado el furor de todo el ARMY mexicano pues para las tres fechas anunciadas en el Estadio GNP para el mes de mayo como parte de la gira 'ARIRANG World tour 2026' fue imposible que se diera abastecimiento a todo su fandom.

Además, esta idea no es tan descabellada si tomamos en cuanta la participación que tuvo Jungkook en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA del año 2022, misma que se realizó en Qatar y que dio paso a esta unión entre el K-Pop y el fútbol, dos de los fenómenos que arrasarán con todo este año.

¿Qué es el Fan Fest?

El FIFA Fan Festival Monterrey es un espacio que en 2026 se estará llevando a cabo en el Parque Fundidora, donde además de poder ver los partidos de este torneo, se llevarán a cabo más actividades recreativas, así como la realización de conciertos completamente gratis, por lo que la posibilidad de ver a BTS cada día crece más y más.

