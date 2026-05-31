BTS revela el calendario completo de FESTA 2026: fechas, actividades y el esperado regreso de los siete integrantes

ARMY, las noticias son ciertas, finalmente terminó la espera y BTS y [BIGHIT MUSIC] finalmente publicaron el calendario oficial de FESTA 2026, la celebración anual que conmemora el debut del popular grupo, el cual ocurrió el 13 de junio de 2013. Lo que significa que durante las próximas semanas, los fans podrán disfrutar de contenido exclusivo, nuevas fotografías, clips especiales, el lanzamiento de una canción inédita y hasta un gran concierto en Busan como parte de las actividades del 13.º aniversario de la banda.

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¿Qué actividades incluye el calendario de FESTA 2026?

Este año es muy especial para BTS y el ARMY, por lo que el programa está cargado de contenido para los seguidores de la agrupación surcoreana de todo el mundo. Entre las actividades más esperadas destacan:



BTS Family Photo

B Side Film

Nuevos episodios de Run BTS! 2.0

Lanzamiento oficial de "Come Over"

BTS World Tour "ARIRANG" in Busan

Lo mejor de todo es que habrá más sorpresas, pues la agencia adelantó que no se revelaron todas las actividades, algo que las fans ya esperaban, pues se han vuelto tradición durante cada edición de FESTA.

El lanzamiento de "Come Over" será uno de los momentos más esperados

Como era de esperarse, uno de los anuncios que más emocionaron a los fans fue la confirmación de “Come Over”, una nueva canción que será lanzada oficialmente el próximo 12 de junio. Como era de esperarse, la expectativa es enorme, pues este tema llega en medio de una nueva etapa de la querida agrupación, pues ahora, finalmente, se encuentra completamente reunida luego de varios años de compromisos militares para sus integrantes. Muchos dicen que este tema musical podría convertirse en uno de los más importantes y emblemáticos de BTS.

¿Por qué FESTA 2026 es tan especial para ARMY?

Este FESTA es uno de los más icónicos e importantes para la agrupación, pues celebra que finalmente los siete miembros activos completaron el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Es por eso que ARMY considera que esta podría ser una de las celebraciones más emotivas en la historia de BTS.

El concierto ARIRANG en Busan será el gran cierre

Otro de los momentos más épicos será el concierto de BTS World Tour “ARIRANG” en Busan. La presentación servirá como un regreso definitivo a casa para la agrupación y promete reunir a miles de fans por todo el mundo gracias a una transmisión simultánea que estará disponible en salas de cine seleccionadas por todo el mundo.

¿Qué es lo que más te emociona de FESTA 2026?

