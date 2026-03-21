BTS: The Comeback: la verdadera razón por la que RM no puede bailar

BTS está de regreso. A escasos días de haber lanzado su más reciente álbum de larga duración, ARIRANG, la aclamada boyband coreana volvió a los escenarios con un concierto completamente gratuito en Seúl, Corea del Sur, mismo que corrió bajo el nombre de “BTS: The Comeback”. Durante el mismo, RM (Kim Namjoon) fue captado con una lesión en el tobillo, por lo que sus pasos de baile eran limitados, lo que causó preocupación entre los ARMY; pero ¿qué pasó realmente? Te contamos.

¿Qué le pasó a RM de BTS? La razón por la que no puede bailar

A escasas horas de su regreso a los escenarios, RM sufrió una lesión en el tobillo durante los ensayos. Sin embargo, esto no fue impedimento para que el idol se presentara ante más de 260,000 personas este sábado, 21 de marzo. Por ello, se le vio con un yeso en su pie izquierdo, lo que limitó su movilidad en el escenario. La lesión fue confirmada por BIGHIT MUSIC a través de un comunicado previo al concierto.

“Durante un ensayo el 19 de marzo, RM sufrió una lesión en el tobillo y fue trasladado a un hospital para someterse a un examen exhaustivo y recibir tratamiento. El diagnóstico médico confirmó un esguince del hueso navicular accesorio, una rotura parcial de ligamento y una contusión del astrágalo (que incluye daño e inflamación del ligamento)”, se lee en el escrito. "Siguiendo las indicaciones médicas, deberá llevar un yeso y limitar estrictamente sus movimientos durante al menos dos semanas para concentrarse exclusivamente en su recuperación”.

[공지] BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG 아티스트 공연 참여 안내 (+ENG/JPN/CHN/ESP)https://t.co/G9SD54mOd2 — BTS_official (@bts_bighit) March 20, 2026

Pese a su lesión, RM lo dio todo en el escenario. Si bien hubo momentos en los que el artista se vio obligado a permanecer sentado, siempre se le vio disfrutando de la experiencia, con una gran sonrisa en el rostro. Eso sí, hubo instantes en los que RM no pudo contener el ritmo y terminó bailando y saltando en una sola pierna, gesto que fue altamente aplaudido por los seguidores.

BTS: The Comeback: así se vivió el regreso más esperado del K-Pop

En punto de las 5:00 a.m. (hora del centro de México), el mundo se detuvo para presenciar uno de los regresos más esperados de la industria musical: BTS. La banda ofreció un concierto gratuito en su natal Corea para celebrar su vuelta a los escenarios, tras años alejados por obligaciones del servicio militar.

El evento se llevó a cabo en la Plaza Gwanghwamun, ante más de 260,000 personas. Durante su presentación, la banda interpretó éxitos como "Body to Body", "Butter", "MIC Drop", "FYA" y "Dynamite", por mencionar algunos. En total, tocaron 12 temas; mientras que los trajes e instrumentos típicos también se hicieron presentes, además de una iluminación y escenario impecable. Para revivir los mejores momentos del regreso de BTS en imágenes, visita: ¡Fue histórico! Con más de 260000 de fans, así se vivió el regreso de BTS a los escenarios.