AL MOMENTO: Dan resolución al caso de Kim Soo-Hyun y Kim Sae Ron, ¿Tendrá que ir el actor de kdramas a la cárcel?

En los últimos años el actor Kim Soo-Hyun se ha visto involucrado en un grandes problemas legales, pues se le había acusado debido a que se le acusaba de haber tenido una relación con la actriz fallecida Kim Sea-ron, la cuál se decía que habría iniciado cuando esta era menor de edad.

Para buenas noticias de los fans de Kim Soo-Hyun, ha sido declarado como inocente de “falsas acusaciones” este jueves, así lo reportó primeramente el medio The Korea Herald donde de acuerdo con los documento policiales revisados, las acusaciones hechas por un canal de YouTube se han desestimado.

Caso de Kim Soo-Hyun ¿Cómo demostró su inocencia de las acusaciones de la presunta relación con la actriz Kim Sae-ron?

De acuerdo con las autoridades correspondientes, las pruebas presentadas por el canal de YouTube que acusaba a Kim Soo Hyun habrían sido manipuladas, así como los mensajes de la app Kakao Talk, e incluso se habla del uso de inteligencia artificial para afectar la carrera del actor de 38 años.

De acuerdo con la investigación realizada por la comisaría de Gangnam ubicada en Seúl, los investigadores llegaron a la conclusión de que se había difundido información falsa sobre el actor Kim Soo-hyun con fines económicos, donde se incluyen la monetización del canal de YouTube que lo difamó.

¿Qué pasó entre Kim Soo-hyun y Kim Sea-ron?

Otro detalle que no se debe hacer de lado es que la misma familia de Kim Sae-ron afirmó que la relación entre los actores comenzó cuando la actriz tenía 15 años, aunque gente cercana a Soo-hyun negó esta versión, señalando que ellos salieron juntos solamente en verano de 2019 y en otoño de 2020, una vez que ella ya era mayor de edad.

Las complicaciones del caso llegaron cuando en febrero del 2025, Kim Sea-ron se suicidó a la edad de 24 años, dejando un gran hueco dentro del entretenimiento y una gran cantidad de interrogantes sobre la situación que atravesaba.

