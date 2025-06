Kim Sae-ron: las deudas, la presión emocional y el romance oculto que marcaron sus últimos días

La sorpresiva muerte de la actriz surcoreana de 24 años, Kim Sae-ron, continúa generando consternación en la industria del entretenimiento y entre sus seguidores. Recordemos que la actriz, que debutó en la niñez y brilló en películas como “Una vida nueva” y “El hombre sin pasado”, se quitó la vida el pasado mes de febrero de 2025. Poco a poco han ido saliendo a la luz varios motivos por los que pudo tomar esa terrible decisión, entre ellos, que enfrentaba varias complicaciones en su vida personal y financiera.

Kim Sae-ron, el accidente que cambio toda su vida

El inicio de su declive público se remonta al 18 de mayo de 2022, cuando protagonizó un accidente automovilístico por conducir en estado de ebriedad. Ella chocó contra un poste de luz, provocando un apagón que terminó por afectar a 57 negocios. Cuando fue detenida, descubrieron que su nivel de alcohol en sangre era de 0.2 %, es decir, por encima del límite legal.

Por los daños ocasionados se le puso una multa de 20 millones de wones y responsabilidades civiles por los daños. Pero lo más grave vendría después, pues, su agencia en ese momento, Gold Medalist, le impuso una compensación adicional por 700 millones de wones. Este cobro se debió a que el accidente manchó su imagen y tuvieron que cancelar de contratos y proyectos.

Kim Sae-ron y su terrible tragedia económica antes de su fallecimiento

La situación financiera de Kim Sae-ron se complicó tanto que la actriz tuvo que vender su auto, inversiones, e incluso trabajar como mesera y tutora de actuación para intentar cubrir la deuda. Sin embargo, la desesperación llegó en 2024 junto a una notificación legal de cobro, lo que —según su familia— provocó un grave deterioro emocional.

El canal de YouTube, GaroSero Institute, filtró un mensaje supuestamente enviado por Kim Sae-ron a Kim Soo-hyun, actor de renombre en Corea del Sur que formaba parte de la misma agencia que la actriz. En el texto, ella le suplicaba ayuda ante la amenaza legal:

Crédito: GaroSero Institute Youtube

“No es que no quiera, es que no puedo. ¿De verdad tienes que llevar esto hasta una demanda? Por favor, sálvame… te lo ruego. Dame algo de tiempo”, se le lee estos mensajes. Según los reportes, el actor no respondió, lo que habría agudizado la angustia de la joven actriz al sentirse abandonada.

Una relación secreta, grooming y acusaciones graves

Pero esto no se queda ahí, las sospechas sobre una relación sentimental entre Kim Sae-ron y Kim Soo-hyun han tomado fuerza desde que se revelaron fotos y cartas íntimas. La familia afirma que el vínculo entre ambos actores comenzó cuando ella tenía tan solo 15 años, lo que ha generado acusaciones de grooming contra el actor.

Por su parte, la agencia, Gold Medalist, ha negado rotundamente cualquier relación sentimental entre sus dos talentos y sostiene que la deuda y la notificación que mandó a la actriz para cobrar el dinero fueron simplemente una formalidad contable. En cuanto al actor, ha mantenido el silencio y ha decido no expresar nada respecto al caso y los cuestionamientos del público.

Sin embargo, hay varias incongruencias y curiosidades dentro del caso, como el hecho de que el suicidio de Kim Sae-ron ocurriera el mismo día del cumpleaños de Kim Soo-hyun. Esto ha alimentado las teorías en redes sociales sobre un vínculo emocional profundo y no resuelto.

El caso de Kim Sae-ron refleja cómo la presión económica, la desinformación institucional y las relaciones de poder en la industria del entretenimiento pueden llevar a las personas hasta las últimas consecuencias con desenlaces trágicos. La falta de respuestas claras por parte de las partes involucradas solo incrementa el dolor y la incertidumbre de quienes aún intentan entender qué llevó a la actriz a tomar una decisión tan devastadora.

También te puede interesar: “Queremos regresar al escenario” así fue la salida de V y RM del Servicio Militar