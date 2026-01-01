Escándalo en el K-pop: expulsan a Danielle de NewJeans y la demandan por millones

El mundo del k-pop está en shock; resulta que el futuro de NewJeans está en juego. Uno de los grupos femeninos más influyentes del K-pop actual acaba de revelar datos completamente inesperados. El pasado 29 de diciembre, la agencia ADOR, subsidiaria de HYBE, confirmó que Danielle ya no continuará como integrante del grupo. Pero eso no es todo: la idol también enfrenta una demanda civil por aproximadamente 31 millones de dólares.

Danielle queda fuera de NewJeans

Parece difícil de creer; sin embargo, esto ya fue confirmado por la BBC. ADOR reveló que se tomó la decisión tras concluir que era “difícil continuar trabajando con Danielle” como parte de la agrupación. La agencia explicó que, aunque sostuvo múltiples reuniones con las integrantes y sus familias tras el fallo judicial de octubre —que obligó al grupo a respetar sus contratos hasta 2029—, en el caso de Danielle no fue posible llegar a un acuerdo.

Es así como NewJeans pierde oficialmente a una de sus integrantes originales luego de esta decisión.

La demanda millonaria que lo cambia todo

Por si fuera poco, ADOR presentó una demanda ante el Tribunal Central del Distrito de Seúl por 43,100 millones de wones, equivalentes a unos 31 millones de dólares. La acción legal no solo va dirigida contra Danielle, sino también contra uno de sus familiares y la exdirectora creativa Min Hee-jin, a quienes la empresa atribuye una responsabilidad clave en el deterioro de la relación que se tenía con la cantante.

El caso fue asignado a la misma división judicial que previamente manejó el enfrentamiento legal entre HYBE y Min, aunque aún no hay fecha para la primera audiencia.

El conflicto que fracturó al grupo

La disputa comenzó en 2024, cuando Min Hee-jin —figura central en la identidad creativa de NewJeans desde su debut en 2022— fue removida de su cargo. Tras su salida, todo se salió de control y las cinco integrantes decidieron salir y acusar a la agencia de maltrato, hostilidad y de manipular la comunicación, anunciando así su intención de abandonar la empresa.

Aunque un tribunal falló a favor de ADOR en octubre de 2025, obligándolas a cumplir sus contratos, la aparente reconciliación nunca se consolidó de forma satisfactoria.

¿Qué pasará ahora con NewJeans?

ADOR confirmó que Hanni, Haerin y Hyein decidieron permanecer en la agencia. El caso de Minji sigue en negociación. Aunque no hay información oficial, queda claro que este no será el fin de la agrupación, pues la empresa busca que las cantantes cumplan con el contrato que ya habían firmado.

De momento, el grupo queda reducido a tres integrantes confirmadas; se desconoce si se quedará de dicha forma o si buscarán a una nueva integrante. Recordemos que en Corea del Sur los proyectos con numerosos integrantes siempre resultan ser los más sólidos dentro del K-pop.

¿Crees que este sea el inicio del fin para la icónica agrupación?

También te puede interesar: ¡Ya hay fecha! El anime de Naruto regresaría en 2026 y la nostalgia está garantizada