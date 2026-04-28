5 regalos PERFECTOS de BTS para celebrar el Día del Niño y la Niña este 2026

El K-pop se ha consolidado como uno de los géneros musicales favoritos para las nuevas generaciones y en partes es gracias a la boy band surcoreana BTS, que el género cuenta con millones de fanáticos en todo el mundo. En México los fans más jóvenes de la banda pop del momento celebran el Día del Niño 2026, por ello ahora te contamos sobre 5 ideas de regalo para un fan BTS.

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5 regalos imperdibles para todo fan de la comunidad ARMY

Peluches de BT21

Este Día del Niño un regalo que puede ser una opción perfecta son los peluches ” BT21”. Estos adorables juguetes se encuentran en diferentes presentaciones como: Cooky, Chimmy o Tata. Cada uno de estos amiguitos no solo son una opción abrazable y decorativa, sino también el comienzo de una pequeña colección de fan.

Peluches de BT21

Coleccionable Funko Pop

Dentro del coleccionismo de juguetes, los Funko Pop son un clásico indiscutible y ahora llega con una versión de cada integrante de la banda o en su versión adorable de peluche ” BT21”. Este es un regalo ideal para celebrar al pequeño ARMY de la casa.

Coleccionable Funko Pop|e-Bay

Mochila o lonchera

Si lo que buscas es un regalo funcional que le ayude a tu pequeño a mostrar su amor por BTS, qué mejor que una mochila o lonchera que pueda utilizar todos los días. Existen varias opciones ideales para este regalo, personalizables y sobre todo prácticas.

Mochila o lonchera|Lieverpool

Luz oficial (Lightstick)

Este bastón de luz oficial es un regalo imperdible para todo fan de BTS, el cual se presenta como la estrella de los regalos para acudir a las proyecciones o los conciertos de la boy band más querida de los últimos años.

Luz oficial (Lightstick)|Coopel

Photocards (Tarjetas fotográficas)

Las tarjetas coleccionables oficiales son el tesoro de todo ARMY y una gran opción de regalo para este Día del Niño 2026. Existen diversas versiones, paquetes y precios, con los que podrás consentir a cualquier fan de BTS.

Photocards (Tarjetas fotográficas)|e-Bey

El fenómeno musical BTS en México

Dentro de la comunidad digital se estima que sólo en México existen poco más de 4 millones de seguidores de la banda surcoreana, lo que los coloca como una de las comunidades ARMY más grandes de América Latina. No obstante, este número puede ser aún mayor fuera de la red, posicionado a México como una de las urbes que más consume a la boy band en todo el mundo.