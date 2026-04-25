Los 7 mejores lightsticks de kpop para regalar este día del niño y la niña 2026

Estamos a pocos días de celebrar el Día del Niño, es por eso que en esta ocasión te presentamos la mejor idea de regalo que le puedes dar a los pequeños, especialmente a aquellos que aman todo lo relacionado al mundo del k-pop, así es hablamos de los famosos lightsticks, son diseños originales que seguro amarán.

¿Cuáles son los mejores lightsticks de kpop para regalar este Día del Niño 2026?

Los lightsticks de k-pop son varitas con luz, las cuales se utilizan en los conciertos de kpop para que los fans muestren apoyo a su grupo favorito. Usualmente representan la identidad del fandom y son muy llamativos y con diseños originales. Normalmente suelen sincronizarse con la producción del escenario para que la música vaya al ritmo de la música. Hoy en día diversos grupos de kpop tienen el suyo, es por eso que es esta ocasión te presentamos 7 diseños para obsequiar.

Lightsticks de Blackpink

Este lightstick es uno de los favoritos de muchas niñas ya que el color rosa y los corazones sobresalen mucho. Son un regalo ideal para las pequeñas que aman las canciones de Blackpinck. Por otro lado, también se puede usar como decoración en habitaciones o escitorios.

Lightsticks de Blackpink|Crédito: Pinterest

Lightsticks de Twice

Este lightstick es ideal para todos los fans de Twice, sobresale por los colores tan llamativos que tiene pues combina el rosa y el naranja. Si piensas regalarlo puedes añadir algunas tarjetas de las integrantes del grupo, las pequeñas amarán esta idea.

Lightsticks de Twice|Crédito: Pinterest

Lightsticks de Stray Kids

Esta idea de regalo es ideal para los fans de esta banda surcoreana. El lightstick sobresale por el color rojo, negro y blanco. Incluso puedes personalizar la varita de luz y añadir pedreria. Uno de los elementos más distintivos del lightstick es que tiene una estrella dentro.

Lightsticks de Stray Kids|Crédito: Pinterest

Lightsticks de Mosnta X

Este lightstick cuenta con versiones distintas. Por ejemplo, en esta ocasión te presentamos tres colores diferentes: blanco con rosa, blanco y negro por lo que tienes opciones para elegir y regalarlo a un niño o niña dependiendo de la personalidad que el pequeño/a tenga.

Lightsticks de Monsta X|Crédito: Pinterest

Lightsticks de BTS

Uno de los lightstick favoritos de todos los fanáticos del kpop es el de BTS, el cuál sobresale por tener una forma de esfera. Cuenta con un diseño minimalista, pero al mismo tiempo original y único. Este regalo es perfecto para los niños y niñas que amen a esta banda surcoreana.