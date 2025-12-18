Así podrás tener a BLACKPINK en la palma de tu mano, pero con un Tamagotchi, el grupo de K-Pop anuncia colaboración con este ser virtual

Así podrás tener a BLACKPINK en la palma de tu mano; el grupo de K-Pop anunció cuna colaboración con un ser virtual, el icónico Tamagotchi. Este nuevo producto les permitirá a los fans de este grupo musical criar a sus propios miembros de dicha banda de música, y su estreno se dará antes de que termine el 2025.

¿Cuándo sale el Tamagotchi de BLACKPINK?

El grupo BLACKPINK anunció su colaboración con Tamagotchi el jueves 18 de diciembre, y este pequeño juguete digital se estrenará el 23 del mismo mes. Este producto se pondrá a la venta a través de la sección de regalos de Kakako Talk, así lo informó YG Plus. Cabe señalar que, este lanzamiento sólo se dará en una versión de pre-lanzamiento en la línea oficial de BLACKPINK X TAMAGOTCHI.

¿Cuándo sale el BLACKPINK X TAMAGOTCHI en México?

De acuerdo con la información que circula en internet, este producto podría llegar a México hasta el 2026, puesto que, su lanzamiento sólo se dará en la línea oficial de BLACKPINK X TAMAGOTCHI.

¿Cuánto costará el BLACKPINK X TAMAGOTCHI?

Hasta el momento no se han revelado los precios oficiales del BLACKPINK X TAMAGOTCHI, pero si nos basamos en algunas tiendas que venden este producto sin algún tipo de colaboración, se puede saber que, el costo va desde los $141, $199, $838, $1500, $1680 entre otros precios; y en la tienda oficial del grupo, hasta el momento no hay información oficial sobre cuántos pesos costará este artefacto.

¿Quiénes son BLACKPINK?

BLACKPINK es un grupo femenino surcoreano que fue formado por la empresa YG Entertainment, la creación de esta banda musical se dio el 8 de agosto de 20165 en Seúl, Corea del Sur; sus integrantes son: Lisa, Rosé, Jennie y Jisoo; su salto a la fama se dio con su EP “Square One”, en el mismo año que se fundó dicha banda.

El grupo BLACKPINK lanzó el álbum “Square one”, que contiene dos sencillos llamados “Whistle” y “Boombayah”, mismos que cobraron fama muy rápido en las plataformas digitales; otras de las canciones más famosas de este grupo son del EP “Square Two”, que contiene: “Playing With Fire”, “Stay” y una versión en acústica de “Whistle”.

