Newtopia: ¿De qué trata el K-Drama protagonizado por Jisoo de BLACKPINK y dónde verlo?

K-Drama + K-Pop + zombies, ¿Hay alguna combinación mejor que ésta? Pues Newtopia (2025) nos ha traído una de las mejores historias de los últimos años, la cual fue protagonizada por Jisoo, la integrante de BLACLPINK y aquí te contaremos de qué trata y por qué ha atrapado a tanta gente.

Newtopia es una serie de televisión web surcoreana la cuál fue escrita por Han Ji-won y Ji Ho-jin, bajo la dirección de Yoon Sung-hyun, y protagonizada por Jisoo (BLACKPINK) y Park Jung-min, la cuál se estrenó en febrero de este año y ha dejado a mucha gente totalmente cautivada por su tinte de comedia romántica en ¿Un mundo de zombies?

¿De qué trata el K-Drama Newtopia y dónde verlo?

Esta historia es una zombie comedy romántica (también llamados zom-com), la cuál mezcla el humor, con el horror, la acción y el romance en un contexto apocalíptico donde todo podría ser posible.

Esta producción nos cuenta la historia de Jae-yoon (Park Jung-min), un soldado de Corea del Sur y su novia Young-joo (Jisoo) quienes acaban de romper pero dentro de toda esta historia de amor intentan reencontrarse, pues el mismo día de la ruptura, hay un brote zombie en Seúl y dadas las circunstancias esto será todo menos sencillo.

¿Dónde ver Newtopia?

Esta gran serie está disponible a través de la plataforma streaming de Prime Video, donde podrás seguir de cerca esta historia conformada de de 8 capítulos que probablemente te atraparán.

Con la frase “El día que terminamos, el mundo se vino abajo”, puedes capturar el momento que se vive dentro de esta historia, que aunque nos muestra un problema que amenaza la raza humana, el amor podría ser parte de la esperanza de este paisaje desolador.

¿Por qué los blinks quieren tanto a Jisoo de BLACKPINK?

Kim Ji-soo, o mejor conocida como Jisoo es una cantante, modelo y actriz surcoreana que en la última década ha participado de gran manera en diversos proyectos, aunque su rol dentro de la agrupación de K-Pop conocida como BLACKPINK le ha impulsado más que nada por todos los rincones del mundo.

La artista multifacética de 29 años ha logrado destacar en cada rama que ha intentado, dejando ver su talento, carisma y belleza; luciendo como una de las celebridades más buscadas de Corea del Sur en los últimos años.

¿Estás listo para el comeback de BLACKPINK?