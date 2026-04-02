¿Katseye se separa? Esto es TODO lo que se sabe sobre el futuro de la agrupación

En las últimas semanas la agrupación conocida como Katseye ha dado mucho de qué hablar y es que desde que la integrante Manon Bannerman anunció una pausa del grupo ha habido una gran incertidumbre alrededor de lo que será el futuro de estas, el cuál esta tarde dio un giro nuevo.

Aunque este hiatus ya había sido compartido de manera pública, esta tarde Manon eliminó de su biografía de Instagram a Katseye, lo que en seguida los EYEKONS tomaron como una salida, pues pareciera que la artista estaría tomando cada vez más distancia de este proyecto que surgió en 2023 bajo el sello de HYBE.

¿Manon dejará definitivamente Katseye?

Fue hace unas semanas que Manon anunció que se tomaría un descanso de la agrupación con el fin de cuidar su salud mental y bienestar, aún cuando estas tenían presentaciones en puerta para las ediciones de Lollapalooza en Sudamérica donde se presentaron el resto de las integrantes, Daniela, Sophia, Megan, Lara y Yoonchae.

Hoy Manon compartió el siguiente comunicado:

“Muchísimas gracias por todo el cariño y el apoyo que me han brindado. Estoy muy agradecida por la paciencia y la amabilidad que todos han demostrado durante este tiempo. HxG y yo estamos teniendo conversaciones positivas y me siento apoyada. Estoy feliz y con buena salud. Pronto compartiré más novedades. Gracias por estar siempre ahí para mí”.

¿Katseye se va a separar?

Aunque únicamente se ha hablado de manera pública sobre una pausa de esta integrante, se ha especulado sobre una posible separación del grupo debido a que presuntamente las integrantes no habrían tenido tanta cohesión en la formación del proyecto, pues cabe recordar que este se formó gracias a un reality show.

Por ahora solo quedaría esperar a un anuncio sobre la separación oficial o incluso el reemplazo de Manon, por lo que EYEKONS del mundo están a la expectativa de cualquier novedad.