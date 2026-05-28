Mi Némesis con Aires de Realeza: ¿cada cuánto salen los nuevos capítulos?

El K-drama del momento ”Mi Némesis con Aires de Realeza” se ha ganado rápidamente un lugar entre las producciones más comentadas del momento y de las últimas semanas, ya que es un título que combina romance, rivalidad y diversión que mantienen al espectador pendientes de cada nuevo episodio. Además, el carisma de sus protagonistas y los giros inesperados que se presentan han provocado que miles de fans sigan la serie semana a semana y compartan teorías en la red.

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El exitoso K-drama; “Mi Némesis con Aires de Realeza” habla de una joven trabajadora que por una jugada del destino termina involucrándose con un hombre completamente diferente a ella, ya que es frió, elegante y perteneciente a una poderosa familia, aunque ambos parecen ser completamente incompatibles y viven momentos de tensión por roces personales con el tiempo comienzan a surgir sentimientos que cambian su relación por completo. Esta mezcla

¿Cuándo se estrenó y cuántos capítulos lleva “Mi Némesis con Aires de Realeza”?

Durante los títulos que se estrenaron este mes de mayo de 2026 destaca el de “Mi Némesis con Aires de Realeza”, y desde su difusión el pasado 8 de mayo se ha mantenido bajo el interes del público y fans de las historias surcoreanas, ya que sus episodios están llenos de drama y escenas románticas que rápidamente se volvieron virales.

Actualmente “Mi Némesis con Aires de Realeza” cuenta con más de 5 capítulos disponibles en plataformas de streaming, sin embargo, la cifra sigue aumentando conforme avanza su emisión semanal.

¿Cuándo salen los nuevos capítulos y a qué hora?

Si eres de los que van a empezar a ver este K-drama o ya sigues esta historia, debes de saber que los nuevos episodios se estrenan dos veces por semana, principalmente los días miércoles y jueves, dependiendo de la región y del horario de actualización de la plataforma donde se transmite.

En México, los episodios suelen liberarse alrededor de las 19:00 horas por lo que muchos fans ya se apartan ese día y hora para seguir descubriendo qué pasará con los protagonistas. Gracias a este formato semanal, la expectativa por cada capítulo se mantiene alta.