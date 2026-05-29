Exigen que Siwon ABANDONE Super Junior, ¿qué está pasando con el idol del icónico grupo de kpop?

En las últimas horas se ha intensificado la controversia bajo el idol Choi Siwon, integrante de la reconocida banda de K-pop Super Junior, luego de que miles de internautas retomaran la campaña #Siwon_Out con la que exigen su salida de la agrupación.

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De acuerdo con primeros reportes la polémica surge tras una serie de publicaciones en redes sociales que fueron interpretadas como mensajes políticos, generando molestia entre fans de Corea del Sur y en el extranjero.

¿Qué está pasando con Choi Siwon integrante de Super Junior?

A principio de año, las críticas contra el idol comenzaron a despegar luego de que en febrero de 2026 compartiera en sus redes sociales una frase con caracteres chinos, lo que muchos internautas y fans las relacionaron con la condena del expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol, asimismo, lo señalaron de estar expresando una postura política pública.

Debido a que las críticas comenzaron en redes la situación comenzó a escalar cuando algunos fans denunciaron haber sido bloqueados por el propio cantante tras ser cuestionado por su publicación, tras estos hechos fue que nació la campaña Siwon Out y las peticiones para que el también estrella de K-dramas abandone el grupo.

Recientemente, algunos fans plasmaron a través de camiones que circulaban en la vía pública expresaron mediante algunos mensajes cuestionando la imagen del grupo, sus integrantes si Choi continua en la agrupación.

“¿Por qué el grupo y los miembros deben cargar con esa situación?”, mientras que otro pedía que no se ignoraran las voces de los fans mediante amenazas legales o bloqueos.

Debido a estos actos cometidos por algunos fans, la agencia SM Entertainment anunció que se implementarán acciones legales contra quienes difundan información falsa, insultos o comentarios difamatorios. Asimismo, el artista también emitió una disculpa pública por la preocupación causada entre sus fans.

Fãs coreanas do SUPER JUNIOR enviaram caminhões de protesto exigindo a saída do Siwon do grupo:



"O risco criado pelas opiniões de Choi Siwon, por que o grupo e os membros devem carregar esse fardo?



Não silenciem as vozes legítimas dos fãs com ameaças de processos e bloqueios."… pic.twitter.com/iEWXQiJDt4 — Update KBoys (@UpdateKBoys) May 28, 2026

¿Quién es Siwon? El idol que conquistó el K-pop y los K-dramas

Choi Siwon quien se ha consolidado como uno de los rostros más famosos de Corea del Sur tras su debut en 2005 como integrante de Super Junior, una de las agrupaciones más influyentes en la historia del K-pop y pieza clave de la expansión global de la llamada “ola coreana”. Además de su carrera musical, ha participado en proyectos tanto de televisión como en cine.

Entre sus proyectos más populares destacan los dramas “She Was Pretty”, donde compartió créditos con Park Seo-joon, “Revolutionary Love”, “Love Is for Suckers”, “Work Later, Drink Now” y “DNA Lover”.