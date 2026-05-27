Fecha y hora EXACTA en la que BTS liberará videoclip oficial de su visita a México

La visita de BTS a la Ciudad de México donde ofreció tres conciertos en el Estadio GNP ha causado gran asombro a nivel internacional, pues la respuesta del ARMY mexicano superó las expectativas y por tal motivo la agrupación informó que liberará material sobre la visita de la agrupación al país azteca.

Sin duda alguna el fenómeno de BTS causó gran revuelo luego de que se anunciara su regreso a los escenarios luego de casi más de 4 años en pausa debido a compromisos personales, entre ellos realizar su servicio militar, pues recordemos que en Corea del Sur este proceso es obligatorio para todos los hombres.

Tras su COMBACK también se anunció el lanzamiento de un álbum y gira mundial que lleva por nombre Arirang World Tour 2026 y el cual recorrerá más de 30 ciudades y una de ellas fue la Ciudad de México y al estar aquí desde la noche del 5 de mayo al 11 del mismo mes, la agrupación conformada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook sorprendió por experimentar varias cosas que realmente hace todo mexicano.

La agrupación más famosa de K-pop no slo disfrutó del público mexicano, sino también de importantes lugares como asistir a la lucha libre, La Cuadra San Cristobal, Museo Anahuacalli, Bosque de Chapultepec, Espacio Escultórico de la UNAM, La Casa Azul de Frida Kahlo, Museo Tamayo y Las Pirámides de Teotihuacán, estas últimas visitadas por el staff, debido a estas actividades el público quedó enamorado por la actitud de los idols.

Cuándo se libera el video de BTS en México: Fecha y hora exacta

A gtravés de la cuenta oficial de BTS se anunció a través de sus historias de Instagram que se liberará material de la visita de la agrupación en México, este será liberado el miércoles 27 de mayo a las 7:00 AM horario ET, lo que significa que en Méxicó se derá a conocer a partir de las 5:00 AM y podrá verse a través de su canal oficial.

|Captura de pantalla instagram bts.bighitofficial

¿Cuándo podría regresar BTS a México?

Durante sus presentaciones en México la banda surcoreana quedó enamorada del público méxicano debido a la entrega que hicieron durante sus shows, debido a esto los idols expresaron en varias ocasiones su compromiso de regresar el próximo año e incluso indicaron que les gustaría presentarse en el estadio más grande del país esto con el objetivo de que nadie se quede afuera debido a la falta de boletos.

Asimismo, se ha especulado que la banda podría regresar al país antes de lo previsto pues en plena celebración de la fiesta más grande del futbol se tienen programados algunos encuentros de la Selección de Corea del Sur en México por lo que han crecido los rumores de que podrían acudir a ver un partido.