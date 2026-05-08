Influencer regala boletos para BTS a madre e hija que lloraron al ver a la banda coreana en CDMX

En medio de la locura que ha generado BTS en México, una de las escenas más virales ha sido la de una madre e hija que se emocionaron hasta las lágrimas al ver por un momento a la icónica banda coreana. Ahora, una influencer mexicana ha logrado contactarlas con el fin de regalarles boletos para uno de los conciertos.

Pao Valencia, creadora de contenido centrada en la cultura coreana, publicó un video confirmando que madre e hija acudirán al concierto de BTS en México este fin de semana.

Influencer regala boletos para BTS a madre e hija mexicanas

En el inicio de su video Pao Valencia, quien cuenta con más de 128 mil seguidores en Instagram, se mostró sorprendida por lo rápido que se logró contactar a la señora Ceci, la mujer del video viral que aparece con su hija viendo a BTS. "Ya las contacté, ya les informé que nos las vamos a llevar al concierto del sábado", relató.

La creadora de contenido compartió una captura de pantalla y un audio que le envió Ceci, donde le agradece entre lágrimas de emoción y le da la noticia a su pequeña hija, Sol.

"Army es el fandom más chido", dijo Pao Valencia, por la respuesta que obtuvo a partir de su deseo de regalar boletos para BTS en México.

Inicialmente Ceci y Sol conmovieron a las redes sociales en México por su emoción al ver a BTS y la unión entre madre e hija que demostraron; aunque ellas no tenían boletos para asistir a los conciertos del 7, 9 y 10 de mayo, disfrutaron el momento al máximo y lloraron de la emoción.

Tras la viralización del video, Pao Valencia fue una de las primeras creadoras de contenido en reaccionar y pidió a sus seguidores que le ayudaran a contactar a la madre; no tenía nombres ni ninguna pista, solo el video. "No sé cómo, pero las tengo que contactar. Armys, hagan su magia", dijo.

