Última hora: Liberan MÁS boletos para los conciertos de BTS en México HOY, 8 de mayo: hora de venta y cómo comprar

¡Atención ARMY! OCESA anuncia la liberación de más boletos de BTS para los conciertos del 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros. La venta será HOY, 8 de mayo, en punto de las 2:00 p.m. (hora del centro de México) a través del sitio web oficial de Ticketmaster. No obstante, la sala de espera abrirá desde 30 minutos antes, por lo que te recomendamos conectarte con anticipación, ya que la boletera ha hecho énfasis en que las entradas se venderán por orden de llegada.

Se liberará un número limitado de boletos de producción para el 9 y 10 de BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN MEXICO CITY hoy a las 2:00 p.m.



Estos boletos estarán disponibles únicamente en línea a través de Ticketmaster y se espera que se agoten rápidamente. La sala de espera para la… pic.twitter.com/iQd3rlSiCX — OCESA K-pop (@ocesa_kpop) May 8, 2026

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BTS en México: ¿Cuántos boletos se liberarán para las fechas del 9 y 10 de mayo?

De acuerdo con diversos reportes, la última liberación de boletos para la fecha del 7 de mayo fue de aproximadamente 600 entradas, por lo que se espera un número similar de tickets liberados para las próximas presentaciones: 600 para el sábado, 9 de mayo, y otros 600 para el domingo. Así que te deseamos mucha suerte.

¿Cómo comprar los ÚLTIMOS boletos liberados para los conciertos de BTS?

Esta es la última liberación de boletos para los conciertos de BTS en México, por lo que se espera una alta demanda. Dicho esto, aquí te compartimos algunos tips para la venta que se llevará a cabo este mismo viernes, 8 de mayo:



Asegúrate de tener una buena conexión a internet

Inicia sesión y vincula tu método de pago antes de unirte a la sala de espera

La sala de espera abre en punto de la 1:30 p.m. (hora del centro de México); conéctate un poco antes

No abras varias pestañas desde el mismo ordenador y/o cuenta

No recargues la página

Cabe mencionar que para esta última liberación de boletos no se requiere ARMY Membership, por lo que cualquiera puede acceder a la venta. Todas las tarjetas de débito y crédito serán aceptadas. La venta únicamente será en línea y no en taquillas del evento. Se espera que se liberen entradas en varias zonas.

BTS regresará a México en 2027

Debido al buen recibimiento por parte del ARMY mexicano, BTS ha confirmado su regreso a nuestro país para el próximo año. Si bien aún falta que anuncien la fecha, el fandom está encantado con la noticia. Por ahora, no queda más que esperar a que los chicos den a conocer tal información.