¿Quién es el diseñador MEXICANO que fue buscado por BLACKPINK para vestirlas en su regreso con ‘DEADLINE’?

Con el regreso del mini álbum de BLACKPINK también se marca un momento clave para la moda mexicana y es que en las últimas horas ha comenzado a resonar el nombre del diseñador Jesús de la Garsa, pues a través de sus redes sociales reveló que fue buscado por el equipo creativo de la agrupación surcoreana para integrar alguno de sus diseños en este nuevo proyecto.

De acuerdo con el diseñador, el acercamiento se dio cuando él se encontraba en la semana de la moda en Manhattan, Nueva York, donde presentó su colección “Mystic” la cual destacó por el uso de colores llamativos, plumas, pieles en tonos metálicos y mucha estructura, su presentación constó con al menos 20 salidas.

Tras el éxito que obtuvo decidió salir a festejar sin pensar que recibiría una llamada que cerraría con broche de oro esa noche, tras darle a conocer la noticia que su trabajo llamó la atención de una de las bandas más influyentes del k-pop, por lo que aprovechó esta oportunidad y mandó inmediatamente tres propuestas de sus diseños a Corea, todos destacan por sus colores metálicos y los enseña al final de su video.

Recibí la llamada de mi manager Azahel Marmolejo, que la verdad es bastante perrito. Me marcó para decirme que el estilista de las BLACKPINK estaba enamorado de la última colección. No sabes lo que sentí cuando me dijeron eso

¿Quién es Jesús de la Garsa, diseñador mexicano que vestirá a BLACKPINK?

Jesús de la Garsa, es el nombre de la firma del diseñador mexicano Jesús Saavedra quien ha destacado por su visión moderna dentro de la moda, gracias a su arriesgado trabajo, el originario de Acámbaro, Guanajuato, ha logrado posicionarse en pasarelas y proyectos mundiales, asimismo, se ha consolidado como uno de los nombres más emergentes que comienzan a proyectar la moda mexicana hacia mercados internacionales.

¿Quién es el otro diseñador mexicano que ha vestido a BLACKPINK?

Esta no es la primera vez que el equipo de diseño de Jisoo, ROSE, Jennie y Lisa se acerca a diseñadores nacionales, pues anteriormente el mexicano Jonathan Morales sería uno de los encargados en vestir a la agrupación para su presentación en “The Show”, pero por motivos de entrega sus diseños no pudieron llegar a YG Entertainment Corea y aunque todo parecía perdido tiempo después se le notificó que Lisa eligió alguno de sus diseños para su debut en solitario.

Durante el video de Lisa titulado “Lalisa” es donde se logra ver uno de sus diseños, el cual está compuesto por dos piezas y estampados de bandas importantes de rock, así como un calendario azteca.

ROSE ha utilizado diseños de Morales bajo su firma NO NAME, ella optó por un "vestido de charro" rosa el cual estaba compuesto por varias hebillas en color plateado.

Las creaciones de Morales están pensadas en resaltar la fuerza escénica y la silueta femenina y por su confección detallada y estética contemporánea.