5 K-dramas cortos para maratonear en fin de semana antes de que termine marzo 2026

A días de que termine marzo de 2026, los k-dramas siguen conquistando a millones de fans gracias a sus historias intensas y adictivas. Pero no todos requieren semanas de maratón, existen series cortas y de pocos episodios, ideales para ver en un solo fin de semana.

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A continuación te presentamos 5 k-dramas imperdibles que combinan romance, acción y drama en formatos breves y entretenidos.

