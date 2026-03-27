5 K-dramas cortos para maratonear en fin de semana antes de que termine marzo 2026
Si no tienes tiempo para series largas, estas producciones coreanas son perfecta para ver en un fin de semana sin despegarse de la pantalla, ya que mezclan acción, romance, fantasía y música.
A días de que termine marzo de 2026, los k-dramas siguen conquistando a millones de fans gracias a sus historias intensas y adictivas. Pero no todos requieren semanas de maratón, existen series cortas y de pocos episodios, ideales para ver en un solo fin de semana.
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A continuación te presentamos 5 k-dramas imperdibles que combinan romance, acción y drama en formatos breves y entretenidos.
- The 8 Show:
El show de los 8 o (The 8 show) es un título que se estrenó en 2024 y si te conquistó “El juego del calamar”, este tiene un toque similar. El show de los 8 es un thriller psicológico de 8 episodios donde un grupo de personas participa en un juego extremo donde el tiempo se convierte en dinero.
- Error Semántico
Si buscas una serie romántica Error Semántico (Semantic Error) de 2022 es un drama BL (Boy’s Love) muy corta, este título habla del romance de dos jóvenes universitarios completamente opuestos. Esta historia es súper rápida de ver en horas debido a sus episodios breves .
- Mi nombre
Si buscas un título de acción “Mi nombre” (My name) de 2021 es una historia de 8 capítulos donde la trama principal es la venganza, adrenalina y giros inesperados mientras avanza la historia.
- Héroe débil clase 1
Otra opción es Héroe débil clase 1 (Weak Hero Class 1) 2022, a través de sus 8 episodios te irá atrapando con su narrativa directa sobre el drama escolar, el cual es crudo y realista sobre la violencia y supervivencia.
- Revolución del amor
Finalmente, para los amantes del romance juvenil Revolución de amor (Revolution Love) 2020 es otro kdrama imperdible, ya que es una serie ligera con episodios cortos de casi 20 minutos, perfecta para maratonear sin esfuerzo y desconectarte del estrés diario.