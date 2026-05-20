5 K-dramas alegres y emotivos para olvidar a tu ex y recuperar tu felicidad

Después de atravesar una ruptura amorosa nos refugiamos en distraernos en nuevas actividades y entre ellas está el adentrarnos en los K-dramas, ya que, es una forma de entretenernos y aliviar el corazón.

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En la actualidad las historias coreanas se han convertido en el refugio perfecto para miles de personas gracias a su desarrollo lleno de emociones, amor propio, humor y segundas oportunidades, por lo que si estás tratando de superar a tu ex o quieres volver a sentir mariposas en el estómago te presentamos algunos títulos.

5 K-dramas que te ayudarán a recuperar la sonrisa mientras te enamoras de nuevos personajes

1.- Hada de levantamiento de pesas Kim Bok-joo:

La historia de Kim Bok-joo es un drama juvenil que mezcla romance, amistad y crecimiento personal, ya que la protagonista quien es una atleta universitaria que sueña con triunfar en el levantamiento de pesas mientras enfrenta inseguridades amorosas y familiares. Es una historia reconfortante porque transmite alegría, energía positiva y relaciones sanas.

2.- Porque esta es mi primera vida:

Este K-drama es ideal para ver después de una ruptura amorosa debido a que aborda temas como la presión social, las relaciones modernas y la búsqueda de felicidad personal, además, de que te atrapará por su historia que se desarrolla con una escritora sin estabilidad económica y un hombre reservado que terminan viviendo juntos por conveniencia. Finalmente, esta historia coreana es ideal porque combina momentos tiernos con reflexiones profundas sobre el amor propio y las expectativas en pareja.

3.- Aterrizaje de emergencia en tu corazón:

Este exitoso drama romántico cuenta la historia de una empresaria surcoreana que, tras un accidente, termina en Corea del Norte y conoce a un militar que cambia su vida. Su mezcla de comedia, romance y escenas emotivas lo convierten en una opción ideal para quienes buscan olvidar un desamor.

4.- Propuesta laboral:

Si lo que quieres es olvidarte de la tristeza y quieres volver a reír y despejar tu mente, Propuesta Laboral es una comedia romántica, ya que sigue la historia de una joven que acepta ir a una cita a ciegas haciéndose pasar por otra persona, sin imaginar que el hombre con quien salió es el director de la empresa donde ella trabaja.

5.- Belleza verdadera:

Belleza Verdadera es un clásico entre los amantes de los K-dramas, ya que está basado en un webtoon que narra la vida de una estudiante insegura por su físico y tras aprender a maquillarse gana confianza, sin embargo, todo cambia cuando descubre que el verdadero cambio en ella ocurre cuando se valora a sí misma.