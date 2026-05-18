5 K-dramas basados en anime, manga y webtoons perfectos para maratonear un fin de semana
Las producciones coreanas inspiradas en mangas y webtoons se han convertido en un fenómeno mundial gracias a sus historias intensas, romances inolvidables y personajes adictivos.
Los K-dramas ya no solo triunfan por sus romances o historias emotivas. En los últimos años, muchas series coreanas encontraron inspiración en mangas, animes y webtoons que conquistaron millones de lectores alrededor del mundo, a continuación te dejamos algunos títulos que podrás ver y leer.
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El llevar mangas, animes y webtoons a las pantallas son el resultado de una mezcla perfecta de fantasía, acción, comedia y drama los cuales se han convertido en los favoritos para maratonear durante un fin de semana.
5 K-dramas que se han basado en mangas, animes y webtoons que han ido acumulando fans gracias a sus historias.
1.- Verdadera
Basado en el popular webtoon True Beauty, este K-drama mezcla romance, comedia juvenil y drama escolar. La historia sigue a una estudiante que aprende técnicas de maquillaje para ocultar sus inseguridades físicas y reinventarse en la escuela. Sin embargo, detrás de su apariencia perfecta continúa enfrentando problemas de autoestima y miedo al rechazo
2.- Estamos muertos
Inspirado en el webtoon Now at Our School, este drama se convirtió en uno de los fenómenos surcoreanos más vistos gracias a su historia llena de tensión y zombies. La serie destaca por sus escenas de acción, momentos emocionales y críticas sociales sobre el sistema educativo y la desigualdad.
3.- Cazadores de demonios
Conocido originalmente como The Uncanny Counter, este drama está basado en un webtoon de fantasía sobrenatural. La trama sigue a un grupo de personas con habilidades especiales que cazan espíritus malignos mientras aparentan trabajar en un restaurante de fideos
4.-Queso en la trampa
Este K-drama esta basado en el webtoon Cheese in the Trap y presenta una historia universitaria llena de romance y tensión psicológica. La protagonista comienza a relacionarse con un estudiante aparentemente perfecto, pero poco a poco descubre un lado manipulador y misterioso en él.
5.- Itaewon Class
Tanto el K-drama como el webtoon comparten el mismo título y cuentan la historia de un joven que busca vengar la muerte de su padre mientras intenta construir un exitoso restaurante en Itaewon, uno de los barrios más populares de Seúl.
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