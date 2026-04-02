5 K-dramas familiares y de comedia para disfrutar esta Semana Santa 2026; son ideales para todas las edades
Si durante estas vacaciones buscas un plan relajado sin salir de casa te presentamos las mejores opciones de K-dramas para que disfrutes en compañía de tu familia
La Semana Santa 2026 ha comenzado y con ello un poco de descanso en el hogar, es por eso que te damos los mejores títulos de K-dramas con tramas divertidas para pasar un buen momento y lo mejor de todo es que son contenidos para niños y adultos, lo que hará que disfrutes con todos.
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- Amor de mentira: Este K-drama disponible en Disney Plus es una comedia romántica protagonizada por Choi Wooshik, Jung Somin, Bae Nara, entre otros en donde se narra la vida de Meri, una mujer que luego de quedarse sin hogar y de que su prometido la engañara ganará un premio. Sin embargo, para acceder a él deberá continuar con muchas mentiras. Esta serie mantendrá a toda tu familia en el suspenso y les sacará muchas risas.
- Mi mentiroso adorable: Este divertido k-drama narra la historia de Mok Sol-hee, una mujer que tiene la capacidad de escuchar todas las mentiras que las personas dicen. Sin embargo, todo dará un giro inesperado luego de que conozca a Kim Do-ha, un hombre con quién vivirá un romance, pero quien también oculta información.
- En tu mejor momento: Este K-drama es ideal para ver no solo en Semana Santa sino toda la primavera ya que justo el tema central de esta historia tiene como protagonista esta temporada. Aquí conoceremos a Chan, un joven optimista que vive sus días como si fueran primavera, pero conocerá a Ha-ran, una diseñadora encerrada en un invierno, por lo que hará todo lo posible por iluminarle sus días y brindarle nuevas experiencias. Este K-drama está disponible en Disney Plus.
- Soundtrack #1: Este K-drama es ideal para ver si te gustan las historias de amor ya que la trama se basa en las pruebas que dos personas con dos décadas de amistad tendrán que enfrentar al momento de convivir para componer una canción ya que descubrirán lo que sienten el uno por el otro en realidad. Esta serie está disponible en Disney Plus.
- Crazy Love: Esta comedia romántica te sacará más de una risa además de que combina humor con amor. La historia se centra en un hombre especialista en matemáticas y su secretaria, misma que padece una grave enfermedad. Las circunstancias lo llevarán a él a fingir demencia y a ella a hacerse pasar por su prometida. El K-drama está disponible en Disney Plus.