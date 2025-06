Más allá de Geum Jan Di en “Los chicos son mejores que las flores”, ¿en qué otros K-dramas ha participado Ku Hye Sun?

Todos los chicos del k-drama de “Los chicos son mejores que las flores” nos han robado el corazón de mil formas y la verdad es que, Geum Jan Di, no se queda atrás. Detrás de este personaje se encuentra la talentosa Ku Hye Sun una actriz, cantante, directora y artista surcoreana que alcanzó fama internacional por este papel protagónico en el exitoso drama juvenil de 2009. Su interpretación de una joven fuerte y decidida que enamora al líder de los F4 la convirtió en todo un ícono del K-drama. Sin embargo, su carrera va mucho más allá de esa serie.

Si te quedaste con ganas de ver más a Geum Jan Di, estos son algunos de los K-dramas donde ha participado:

Uno de sus primeros papeles principales. Interpretó a una joven amable que enfrenta múltiples dificultades familiares. Este k-drama la dio a conocer al público coreano.

2. The King and I (2007)

Un drama histórico donde dio vida a una dama de la corte en la dinastía Joseon. Demostrando que era capaz de manejar papeles más maduros y complejos.

Su gran salto a la fama internacional fue gracias a su personaje de Geum Jan Di. Ku Hye Sun se ganó el corazón de millones con un papel al que le dio una mezcla de ternura y carácter fuerte.

4. Take Care of Us, Captain (2012)

En este drama moderno, interpretó a una piloto en entrenamiento. El mundo entero la percibió más profesional y madura gracias a esta actuación.

Uno de sus dramas más emotivos. Interpretó a un médico que se reencuentra con su primer amor después de varios años. La historia mezcla romance, drama médico y muchas lágrimas.