K-Pop Demon Hunters: Estas son las mejores 7 canciones de la película animada según la IA

Para este punto ya todos sabemos que la película K-Pop Demon Hunters llegó a romperla, y es que no es solo la historia o el desarrollo de los personajes, hay cosas bastante destacables en esta entrega que van desde su animación hasta el soundtrack, el cual de hecho parece ya estar dentro de la competencia de los Oscars y eso que ni siquiera se han anunciado a las posibles nominadas.

Con varios pilares bastante fuertes, K-Pop Demon Hunters tiene en sus canciones una competencia que incluso llegó hasta las bandas de idols conformadas por personas reales como BTS, Twice hasta BLACKPINK, quienes tuvieron que competir contra las mismas Huntrix y los guapísimos de los Saja Boys. Con un total de 12 canciones nos dimos a la tarea de preguntarle a OpenAI cuáles son los que considera los 7 mejores títulos de la película y esto fue lo que nos respondió.

Las mejores 7 canciones de K-Pop Demon Hunters según ChatGPT

Con mucho de dónde escoger la IA decidió cuáles serían coronadas como las 7 mejores canciones de esta película animada, y cabe resaltar que tomó como base comentarios de fans y popularidad en plataformas como TikTok, Spotify y Billboard, dando como resultado el siguiente ranking:

7. Soda Pop - Saja Boys

Con un ritmo y una letra bastante pegajosa, esta canción de los Saja Boys es la que abre el ranking, y aunque muchos quisieran que estuviera en un mejor lugar dentro del top 7 la IA decidió mantenerla en la posición 7.

6. Free - Rumi & Jinu

No podemos evitar estar de acuerdo con que la balada romántica de K-Pop Demon Hunters esté dentro del top, toooodos suspiramos cuando escuchamos a Rumi y Jinu cantarla y es que su química no se podía negar.

5. Your Idol - Saja Boys

Comparada con canciones como Fake Love de BTS, y God’s Menu de los Stray Kids, esta canción tal vez un poco oscura destaca bastante dentro de la película como un buen contraste entre lo que los Saja Boys querían proyectar versus lo que realmente eran.

4. Takedown - Huntrix ft. Twice

Convertida en un trending sound, Takedown se caracteriza por tener una vibra bastante intensa, la canción destaca con una letra y música que empodera y es un sello claro de Huntrix.

3. How It’s Done - Huntrix

How It’s Done es una clara expresión de lo que el k-pop ha significado desde el auge de esta música, y a parte es el tema de apertura con el que logramos conocer a Huntrix y cómo además de ser cantantes son cazadoras de demonios y se ven fabulosas siéndolo.

2. What It Sounds Like - Huntrix

Justo el climax de la película se hace presente cuando What It Sounds Like comienza a sonar, el punto quiebre de la historia, y como una power balland asciende casi hasta llegar al primer lugar.

1. Golden - Huntrix

Golden se convirtió, como era de esperarse, en el himno que define K-Pop Demon Hunters, entre una mezcla de electropop y balada con un mensaje fuerte sobre la identidad, esta canción se ganó el corazón de todos, incluso el de la IA.