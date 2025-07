Quién es quién en El peso del amor: protagonistas, reparto y curiosidades

Hay series que llegan justo cuando uno más lo necesita, y El peso del amor (también conocida como Oh My Venus) es una de ellas.

Aunque se estrenó en 2015, en plena era dorada del K-Drama, esta miniserie de 16 episodios sigue tocando fibras gracias a su historia honesta, cálida y muy humana. Es de esas producciones que hacen reír, llorar y pensar —todo en el mismo episodio.

¿De qué trata El peso del amor y por qué tantas personas se sienten identificadas?

La historia arranca con Kang Joo-eun, una abogada de 33 años que alguna vez fue vista como la chica “perfecta” en su juventud. Pero la vida pasa, las prioridades cambian… y también el cuerpo. Después de 15 años de relación, su novio la deja por “haber cambiado físicamente”.

En medio de ese caos emocional, aparece Kim Young-ho, un entrenador personal con pasado complicado y corazón noble. Entre dietas, rutinas y momentos incómodos, lo que comienza como un acuerdo profesional se convierte en algo mucho más profundo.

La serie habla de imagen corporal, pero sin caer en clichés crueles. Lo que realmente cuenta es cómo cada personaje enfrenta sus inseguridades, el duelo, la autoestima… y sí, también el amor. Porque sanar no siempre es cuestión de tiempo, a veces es cuestión de con quién compartes el proceso.

¿Quiénes son los protagonistas de El peso del amor?

So Ji-sub interpreta a Kim Young-ho, y no exageramos al decir que este papel lo convirtió en el crush de muchas. Shin Min-a da vida a Kang Joo-eun, con una interpretación tan entrañable que es imposible no querer abrazarla.

Juntos tienen una química que traspasa la pantalla, pero el reparto se redondea con Jung Gyu-woon, Yoo In-young y el adorable Henry Lau, que se roba varias escenas como Ji-woong, el amigo más leal y despistado del grupo.

La dirección corre a cargo de Kim Hyung Suk, quien tiene buen ojo para historias con corazón (también dirigió Mi vida dorada y Funny Girl).

¿Cuándo se estrenó El peso del amor y dónde verla hoy?

La serie se estrenó el 16 de noviembre de 2015 por el canal coreano KBS2 y terminó el 5 de enero de 2016. Desde entonces, ha viajado por el mundo en distintas plataformas de streaming —y aunque los años han pasado, el mensaje sigue más vigente que nunca.

Perfecta para maratonear un fin de semana, esta historia no solo habla de romance, también toca la amistad, la salud mental, y esa lucha interna que muchos conocen bien: la de volver a quererse tal como se es.