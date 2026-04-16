5 K-dramas que tienes que ver si amaste “La reina de las lágrimas”, son fascinantes y llenos de romance

Sin duda alguna el k-drama “La reina de las lágrimas” ha sido uno de los más aclamados los últimos tiempos debido a la historia que narra la crisis matrimonial entre Hong Hae-in y Baek Hyun-woo y los desafíos que la pareja debe superar. Es por eso que si te quedaste con ganas de ver más historias similares te presentamos los mejores k-dramas en donde verás tramas similares y llenas de romance que seguro te encantarán además de que son ideales para maratonear.

¿Cuáles son los mejores k-dramas para ver si te gustó “La reina de las lágrimas”?

Aterrizaje de emergencia en tu corazón: Este k-drama producido por Studio Dragón y Cultural Depot tenía que estar en esta lista debido a que fue escrito por Park Ji-eun, la misma persona que hizo el guión de “La reina de las lágrimas”. Esta historia nos narra la historia de Yoon Se-ri, una mujer que tendrá que aterrizar de emergencia en Corea del Norte, lugar en donde conocerá a Ri Jung-hyuk, hombre del que se enamorará y vivirá una trama llena de desafíos.

Veinticinco, Veintiuno: Este k-drama estrenado en 2022 narra la historia de Na Hee-do y Baek Yi-jin, quienes se acompañarán durante una aventura mientras se encuentran en sus veinte. Ambos tendrán experiencias que estarán viviendo por primera vez y conocerán el amor. Sin embargo, todo ocurrirá durante una fuerte crisis financiera.

Mi mentiroso adorable: Este es un k-drama muy divertido en el que Mok Sol-hee es una mujer que tiene la capacidad de detectar mentiras en las personas. Sin embargo conocerá a Kim Doha, su vecino, quién no solo es una persona misteriosa y con muchas cosas por descubrir sino que con él no funciona su don de detectar mentiras.

El amor es como el chachachá: Esta historia destaca principalmente el valor de la ayuda y empatía con otras personas ya que narra la historia de Yoon Hye-jin, una dentista originaria de Seúl, quién se muda a un pueblo, lugar en donde conoce a ong Du-sik, un hombre dedicado a ayudar a diversas personas. Este k-drama está basado en la cinta "Mr. Hong".