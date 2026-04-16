5 K-dramas que tienes que ver si amaste “La reina de las lágrimas”, son fascinantes y llenos de romance
Si lo que buscas es ver k-dramas con una narrativa romantica y de comedia seguro amarás los que te vamos a presentar
Sin duda alguna el k-drama “La reina de las lágrimas” ha sido uno de los más aclamados los últimos tiempos debido a la historia que narra la crisis matrimonial entre Hong Hae-in y Baek Hyun-woo y los desafíos que la pareja debe superar. Es por eso que si te quedaste con ganas de ver más historias similares te presentamos los mejores k-dramas en donde verás tramas similares y llenas de romance que seguro te encantarán además de que son ideales para maratonear.
¿Cuáles son los mejores k-dramas para ver si te gustó “La reina de las lágrimas”?
- Aterrizaje de emergencia en tu corazón: Este k-drama producido por Studio Dragón y Cultural Depot tenía que estar en esta lista debido a que fue escrito por Park Ji-eun, la misma persona que hizo el guión de “La reina de las lágrimas”. Esta historia nos narra la historia de Yoon Se-ri, una mujer que tendrá que aterrizar de emergencia en Corea del Norte, lugar en donde conocerá a Ri Jung-hyuk, hombre del que se enamorará y vivirá una trama llena de desafíos.
- Veinticinco, Veintiuno: Este k-drama estrenado en 2022 narra la historia de Na Hee-do y Baek Yi-jin, quienes se acompañarán durante una aventura mientras se encuentran en sus veinte. Ambos tendrán experiencias que estarán viviendo por primera vez y conocerán el amor. Sin embargo, todo ocurrirá durante una fuerte crisis financiera.
- Mi mentiroso adorable: Este es un k-drama muy divertido en el que Mok Sol-hee es una mujer que tiene la capacidad de detectar mentiras en las personas. Sin embargo conocerá a Kim Doha, su vecino, quién no solo es una persona misteriosa y con muchas cosas por descubrir sino que con él no funciona su don de detectar mentiras.
- El amor es como el chachachá: Esta historia destaca principalmente el valor de la ayuda y empatía con otras personas ya que narra la historia de Yoon Hye-jin, una dentista originaria de Seúl, quién se muda a un pueblo, lugar en donde conoce a ong Du-sik, un hombre dedicado a ayudar a diversas personas. Este k-drama está basado en la cinta "Mr. Hong".
- Propuesta laboral: La historia sigue a Shin Ha-ri, una mujer que se hará pasar por su amiga en una cita a ciegas. Sin embargo, al llegar al lugar se encontrará con un CEO, adicto al trabajo, demasiado importante en la industria, quién le hará una “Propuesta laboral”. La trama es perfecta para ti si te identificas con el mundo godín y el trabajo.