¿Quién es Kim Dong-gyu? Conoce al actor de Amor sin variables

Sin duda, uno de los k-dramas que más ha sobresalido es “Amor sin variables”, el cual se estrenó el pasado 17 de abril en la plataforma de streaming Prime Video. Esta historia de drama se ha robado la atención de muchas personas debido a su interesante trama. Sin embargo, quién también lo ha hecho es el actor surcoreano Kim Dong-gyu, quién forma parte de este k-drama, es por eso que en esta ocasión te contamos todo lo que debes saber sobre esta estrella de la televisión.

¿Quién es Kim Dong-gyu?, actor que forma parte del k-drama “Amor sin variables”

Kim Dong-gyu es un reconocido actor surcoreano, actualmente tiene 30 años de edad y no solo ha destacado en la actuación sino también en el modelaje. Dentro de los proyectos de televisión que destacan en su trayectoria profesional se encuentran: "El Penthouse 2 y 3" (2021), "Un amor tan hermoso" (2020), Romance a lo k-drama (2023) y Level Up (2019). Su paso a través de la pantalla chica ha hecho que miles de personas se vuelvan fan de su trabajo debido a su talento y versatilidad actoral. Actualmente en su cuenta de instagram acumula 120 mil seguidores y se encuentra teniendo un gran éxito gracias a que da vida al personaje de Yun Dong Ju en el k-drama “Amor sin variables”.

¿De qué trata el k-drama “Amor sin variables”?

Este k-drama, el cual fue estrenado el pasado 17 de abril, actualmente tiene una temporada, la cual estará compuesta por 14 capítulos. Hasta este momento hay 10 episodios disponibles en Prime Video ya que cada viernes se libera uno nuevo. La historia sigue a Eui-ju, una estudiante de 18 años de edad, misma que tiene una gran pasión por la escritura aunque dentro de su personalidad destaca que es muy tímida. La trama comienza cuando decide escribir sobre sus cuatro profesores, hombres que considera muy atractivos. Ellos serán los nuevos protagonistas de su novela, sin embargo; sin esperarlo, su historia se volverá viral. Por otro lado, uno de sus profesores (Woo-su) descubrirá la verdad detrás de quién escribe y al saberlo le propondrá un trato a la protagonista, quién a lo largo de los capítulos deberá enfrentarse a los retos del día a día mientras termina su obra escrita.

Este nuevo k-drama es ideal para maratonear durante una tarde ya que podrás disfrutar de 10 episodios. Seguro pasarás un momento muy divertido y a la vez lleno de tensión por cada uno de los hechos que la protagonista vive en cada episodio.