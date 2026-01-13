La banda de K-Pop que suena mejor que BTS y que tiene canciones más pegadoras, según la IA

La banda de K-pop BTS confirmó su gira mundial y México está dentro de las fechas establecidas, con presentaciones en el Estadio GNP los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026. Sin embargo, aunque es la boyband más famosa del momento, no es la única con canciones pegajosas: existen otros grupos poco conocidos que, para la Inteligencia Artificial (IA), incluso son mejores.

De acuerdo con ChatGPT, el grupo de K-pop ONF es tan bueno como BTS, pero sigue siendo injustamente desconocido. En un análisis, la IA detalló por qué vale la pena escucharlos y por qué suenan mejor.

El grupo ONF tiene 6 integrantes.|(Instagram)

A decir de la IA, los cantantes surcoreanos cuentan con una producción extremadamente pulida, ya que suelen trabajar con un mismo equipo creativo que le da coherencia a sus sonidos, con canciones con identidad y sin relleno, construyendo un universo sonoro sólido que no se diluye.

Asimismo, se destacan por sus coros, melodías limpias y optimistas, así como por los cambios de ritmo que no rompen la canción. Además, evitan el rap forzado. Algunos de los temas que reflejan estas características son:

“Beautiful Beautiful”

“We Must Love”

“Complete”

“Popping”

¿Quiénes son ONF, la banda de K-pop tan buena como BTS?

ONF es un grupo de K-pop formado en 2017 por WM Entertainment y está compuesto por seis integrantes:

Hyojin

Wyatt

Seungjun

E-Tion

MK

U

La agrupación no es tan conocida debido a que no pertenece a una de las llamadas “Big Companies”, además de que no se ha vuelto viral en TikTok como otras bandas, ya que no se ha vendido como un fenómeno global.

Aun así, mantienen una sólida base de fans que los han descubierto a través de sus álbumes. En Instagram, por ejemplo, cuentan con alrededor de 305 mil seguidores, con quienes comparten noticias de sus conciertos, lanzamientos musicales y algunas vivencias de su vida como boyband.

Actualmente, ONF se encuentra planeando su gira de 2026 titulada The Map: Beyond the Horizon, que hasta ahora ha tenido dos fechas confirmadas. ¿Será que pronto vienen a México y nos sorprenden como BTS y BLACKPINK?