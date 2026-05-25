La chaqueta inspirada en los tatuajes de Jungkook que todos quieren: ¿Pero no estará a la venta?

Los fans de BTS han comenzado a encender la conversación digital tras darse a conocer una especial y única pieza de colección inspirada en los tatuajes de Jungkook, la cual podrán ver todos en una exposición única, pero que se advierte "NO estará a la venta por ahora".

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POLYC (Sang-jin Lee), famoso tatuador surcoreano, reconocido por diseñar el tatuaje de la amistad de BTS y trabajar de cerca en la icónica manga de Jungkook, sorprendió a todos los fans de la banda al presentar una espectacular chaqueta de cuero de la firma Calvin Klein intervenida a mano con el diseño que representa a los integrantes de BTS.

¿Qué se sabe sobre la intervención de POLYC y Calvin Klein?

De acuerdo con el artista, los diseños creados para la boy band marcaron su vida y le permitieron conectar con la gente, pues ha declarado que la pieza será exhibida en una muestra en Seúl durante junio, a pesar de que no estará disponible por ahora para su venta.

El tatuador PolyC, reconocido por trabajar en varios diseños de Jungkook, sorprendió al presentar una chaqueta de cuero personalizada inspirada en los tatuajes del integrante de BTS. El artista explicó que estos diseños marcaron su vida y le permitieron conectar con muchas personas. La pieza será exhibida en una muestra en Seúl durante junio, aunque no estará disponible para venta.

¿La chaqueta que ha marcado un movimiento cultural sin precedentes?

Para nadie es un secreto que BTS se ha vuelto un fenómeno mundial de entretenimiento, por lo que la llegada de una pieza única y que se presenta como pieza fundamental no solo de la unión de la banda, sino de todo el fenómeno K-pop. Fue a través de sus redes sociales que el artista compartió que estos diseños poseen un profundo valor emocional para él, marcando un antes y un después dentro de su carrera.

POLYC, relevo que utilizó una chaqueta de cuero de la marca Calvin Klein, firma de la que Jungkook es embajador global. La pieza fue intervenida con los visuales exactos de los tatuajes de JK, como la icónica frase "Winners never quit" (Los ganadores nunca rinden), el número 7, el logo de "Bulletproof" y múltiples gráficos llenos de color.

