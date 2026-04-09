‘Una dosis diaria de sol’ y otros 3 kdramas imperdibles, protagonizados por Park Bo-young

No cabe duda que Park Bo-young es la reina de los k-dramas. Su impecable trayectoria abarca desde producciones verdaderamente emotivas y cautivadoras, hasta historias que te harán reír, llorar y querer enamorarte. Entre estas destaca ‘Una dosis diaria de sol’, una conmovedora serie limitada en la que Park da vida a una enfermera que entra a la unidad de psiquiatría, dando paso a temas profundos de salud mental. Si esta serie te encantó, aquí te compartimos otros 3 k-dramas imperdibles protagonizados por esta querida actriz.

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Los 3 k-dramas de Park Bo-young que no te puedes perder

1. Nuestro Seúl por Descubrir: Una historia emotiva con un mensaje de unión familiar. Este k-drama sigue la historia de dos hermanas gemelas que destacan por sus personalidades diferentes. No obstante, en un momento de sus vidas deciden intercambiar identidades. Este viaje servirá para conocerse más a sí mismas, dando como resultado uno de los mejores programas del año pasado, compuesto por momentos verdaderamente emotivos e importantes reflexiones.

‘Our Unwritten Seoul’ starring Park Boyoung and Jinyoung is now streaming on Netflix. pic.twitter.com/47JQkJtrIh — Pop Base (@PopBase) May 24, 2025

2. Luces, cámara, ¡amor!: Si buscas un romance digno de maratonear y que te llegue directo al corazón, Luces, cámara, ¡amor! es para ti. La serie sigue la historia de Kim Moo-bi, una joven que lucha por consolidarse como directora de cine. En el camino, se cruza con Ko Gyeom, un antiguo actor que ahora se desempeña como crítico de cine. ¿Su historia tendrá un final feliz?

happy 1st anniversary to melo movie 🩷🎬pic.twitter.com/RuUvLDEK6e — Bovely.☁️ (@parkiminji) February 13, 2026

3. Bong-soon, una chica superfuerte: En esta serie, Park Bo-young interpreta a Bong-soo, una chica con una fuerza sobrehumana que sólo quiere ser normal. Su vida da un giro inesperado cuando se convierte en guardaespaldas del heredero de un imperio de videojuegos. ¿Será capaz de salvarlo de las amenazas mientras se enamora de él? Sin duda, una de las producciones más divertidas de nuestra querida Bo-young.