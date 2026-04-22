Este es el kdrama que LIDERA el top 10 en Disney+ y que no te puedes perder
Te contamos de qué trata “La corona perfecta” y por qué debes ver el kdrama que todos están amando. Ya está disponible en el servicio de Disney+.
A veces, todo lo que necesitamos es una buena historia que comience con una "relación falsa" y termine con un apasionado romance; mucho mejor, si esta historia tiene una estética increíble y protagonistas que deslumbran por su belleza. Si es lo que estás buscando, aquí te decimos por qué debes comenzar a ver "La corona perfecta", el kdrama que está arrasando con el mundo del streaming.
"La corona perfecta" se estrenó el 10 de abril y actualmente ya puedes comenzar a verla mediante el servicio de streaming Disney+.
De qué trata "La corona perfecta", el kdrama que está arrasando en Disney
"La corona perfecta" es una comedia romántica que se sitúa en una versión ficticia de Corea del Sur en el presente, y en este universo existe un sistema de monarquía constitucional. Dentro de este escenario conocemos el matrimonio por conveniencia entre el príncipe "I-An" y una joven llamada "Seong Hui-ju"; él es el hijo menor del rey, mientras ella es la heredera de una familia que posee un enorme conglomerado.
En este kdrama, lo que comienza como una relación completamente transaccional podría terminar convirtiéndose en un vínculo inquebrantable. Por supuesto, mientras eso pasa, somos testigos de diversos enredos, momentos divertidos y escenas románticas.
El kdrama es protagonizado por IU, cantante famosísima y también actriz que interpreta a "Seong Hui-ju"; a ella la hemos visto en producciones como "Si la vida te da mandarinas" y "Hotel de luna". Su contraparte masculina es Byeon Woo-seok, actor a quien hemos visto en "Corredora encantadora" y "Una chica del siglo XX".
Cuántos capítulos tiene "La corona perfecta"
Desde el 10 de abril, se están estrenando 2 capítulos por semana de "La corona perfecta" en Disney+. Hasta ahora han salido 4 episodios, todavía estás a tiempo para ver los próximos estrenos del kdrama de moda.
Estas son las fechas de estreno que faltan.
- 24 de abril (capítulo 5)
- 25 de abril (capítulo 6)
- 1º de mayo (capítulo 7)
- 2 de mayo (capítulo 8)
- 8 de mayo (capítulo 9)
- 9 de mayo (capítulo 10)
- 15 de mayo (capítulo 11)
- 16 de mayo (capítulo final)