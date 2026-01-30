La triste confesión de Rosé de BLACKPINK que impactó a los fans del KPop

Rosé, una de las integrantes de la banda de K-pop BLACKPINK , confesó que sufrió gaslighting por parte de uno de sus exnovios, una situación que le generó inseguridad durante mucho tiempo.

Según contó la cantante coreana en el pódcast de Alex Cooper, esta persona le decía que “no anduviera por allí” porque la gente hablaría y surgirían chismes. En su momento, ella pensaba que era algo correcto; sin embargo, al mirar hacia atrás, se dio cuenta de que no era así. “Me pregunto: ¿por qué necesitaba eso?”, reflexionó. La intérprete subrayó que estaba perdidamente enamorada y que eso la cegó ante las actitudes peligrosas de este hombre.

Tras sus declaraciones, algunos fans intentaron descubrir la identidad de la expareja a la que se refería Rosé . Varios señalaron al actor Kang Dong-won, ya que en 2023 se rumoró que estaban saliendo, aunque ella ocultaba cualquier señal de citas, sobre todo por la diferencia de edades, según información del portal Hauterfly. No obstante, la identidad del exnovio no ha sido confirmada.

¿Qué es el gaslighting, el abuso emocional que habría sufrido Rosé de BLACKPINK?

El gaslighting es un término que en español significa “luz de gas” y, según expertos, se trata de una forma de manipulación que ocurre dentro de una relación amorosa.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el origen de este tipo de abuso emocional se remonta a Inglaterra en 1938 y describe una situación en la que uno de los miembros de la pareja busca alterar la percepción de la realidad del otro para controlarlo, haciendo que dude de sus propias opiniones o recuerdos.

Rosé, cantante de BLACKPINK, dijo que en ese entonces era muy joven para darse cuenta.|(Instagram Rosé Blackpink)

Es posible identificar si una persona ejerce gaslighting a través de ciertos comportamientos. Según Psicología y Mente, estas son algunas de sus características:

Hace creer a la víctima que está perdiendo el amor de su pareja por sus propios errores.

Provoca el alejamiento de su círculo cercano.

Insinúa infidelidad con cualquier pretexto.

Atribuye problemas de salud mental con frases como “estás loca” o “yo no dije eso”.

Minimiza los sentimientos de la otra persona.

Este tipo de manipulación es común en las relaciones de pareja, ya que al estar enamorados se deposita una confianza total en el otro, lo que deja el terreno propicio para la vulnerabilidad y la manipulación emocional.