Los 6 mejores kdramas para disfrutar en Prime Video; son ideales para un maratón de fin de semana

Si tú al igual que nosotros eres fan de los K-Dramas, no querrás perderte nuestro listado con las mejores recomendaciones para que te avientes uno de esos maratones como solamente tú sabes, donde no pueden faltar las historias de amor, desamor, tensión y humor que tanto disfrutamos.

En los últimos años, la plataforma de streaming de Prime Video ha traído producciones surcoreanas que han dado mucho de qué hablar por lo bien recibidas que han sido en todo el mundo, siendo estas unas de las mejores historias, donde veremos historias que probablemente amarás.

¿Qué series y K-Dramas puedo ver en Prime Video?

En las últimas semanas hay algunos K-Dramas que están siendo tema de conversación debido a lo emotivos y sorprendentes que llegan a ser adictivos y muy queridos, sobre todo en un país como México donde cada vez se consumen más K-Dramas.

Spring Fever

En esta historia conocemos a Yoon Bom, una profesora que se ve en la necesidad de irse de la gran ciudad y empieza de nuevo en un pueblo rural, donde conoce a Seon Jae-gyu, con quien chocará en personalidad.

GOOD BOY

Una de las comedias de acción policiaca que nos cuenta la historia de unos ex medallistas olímpicos que tras problemas económicos son reclutados para combatir el crimen, dando una historia tanto fresca y divertida.

Confidence Queen

Otra historia llena de comedia y crímenes, donde Yoon Yi-rang, una estafadora con un gran coeficiente intelectual hereda empresas y arma un equipo para robar a criminales y gente influyente y corrupta.

Absolute Value of Romance

Una estudiante de secundaria llamada Yeo Eui-ju escribe de manera anónima novelas web que tienen mucho éxito, aunque este se inspira de los profesores de su escuela.

Newtopia

Esta comedia que junta elementos como el terror y la acción cuenta la historia de un par de jóvenes que terminan su relación momentos antes de que inicie un apocalipsis zombi, lo que les hará hacer de todo para reencontrarse.