¡Que no se te pase ARMY! Así puedes conseguir tu ARMY Membership para la preventa de los conciertos de BTS en México: Costos y fechas de activación

Este 13 de enero se hizo completamente oficial uno de los regresos a México más esperados de los últimos años, pues BTS, la agrupación furor de K-Pop estará presentándose en tierras aztecas los próximos 7, 8 y 10 de mayo de este 2026 en lo que se espera que sean conciertos únicos.

Los idols anunciaron a través de su sitio oficial que ofrecerán un total de 3 fechas en México como parte de su gira mundial, por lo que todo el ARMY no ha podido contener la emoción por lo que es importante que no te pierdas ningún detalle para que consigas tus entradas.

Uno de los detalles que todo fan de BTS debe saber es que los boletos NO tendrán alguna preventa bancaria, pero sí una especial como parte del ARMY Membership.

¿Cómo conseguir la membresía de ARMY Membership?

Puedes conseguir esta membresía especial a través del sitio oficial o en la aplicación de Weverse para iOS o Android.

Tendrás que crear una cuenta con tu correo y elegir a BTS como el grupo a seguir.

Al abrir la Weverse Shop, deberás seleccionar la opción global y dar con el apartado de “BTS Global Official Fanclub ARMY Membership”.

¿Cuánto cuesta la ARMY Membership?

Es importante que sepas que hay distintos tipos de ARMY Membership y que cada uno te ofrece distintos beneficios, donde la más simple va desde los $22 ($400 mx) hasta los $155 dólares ($2,800 mx).

Estas membresías tienen una caducidad de un año, por ello, los beneficios que te ofrecen son limitados, además de que tenerla no te garantiza poder tener un contacto real con la banda o incluso alcanzar boletos de sus conciertos, pero ciertamente multiplica tus probabilidades.

¿Cómo entrar a la preventa del concierto de BTS en México con el ARMY Membership?

Para acceder a la Venta ARMY Membership deberás adquirir tu membresía antes del 18 de enero.

Tu número de ARMY Membership será tu código de preventa (número de 9 dígitos que comienza con BA).

Únicamente los titulares del ARMY Membership que se registraron previamente podrán unirse a la fila para acceder a la preventa.

Necesitarás el ID de Weverse (correo electrónico) asociado a tu ARMY Membership y este debe coincidir con el correo electrónico asociado a tu cuenta de Ticketmaster; si no coincide, no podrás unirte a la fila.

¿Cuándo es la preventa para ARMY Membership?

Se ha informado que la preventa para México será el día viernes 23 de enero a las 9:00 am a través de la plataforma de TicketMaster, por lo que tendrás que tener todo en orden tu correo con tu membresía oficial de ARMY, por otro lado, la venta general al público será el sábado 24 de enero a las 9:0 am. ¡Buena suerte!